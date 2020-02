Storm Ellen laat gevel op auto vallen in Sassenheim

Na voorgangers Ciara en Dennis is storm Ellen inmiddels ook begonnen aan haar tweede dag in ons land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Naar verwachting zal het tot maandag blijven stormen. Aan de kust is er kans op zware windstoten van tussen de 75 en 90 km/u.

Ook in de rest van de regio wordt Ellen gevoeld. Zo is er in Delft een boom omgewaaid en is er op de N11 een aanhanger gekanteld.

Op de N11 is een aanhanger gekanteld. | Foto: Omroep West

De vorige stormen, Ciara en Dennis, begonnen pas op zondag waardoor de meeste mensen zaterdag nog een beetje van het weekend konden genieten. Storm Ellen blijkt echter minder geduldig, en zorgt al sinds zaterdag voor de nodige overlast. Zo gingen een aantal carnavalsoptochten op zaterdag wegens het slechte weer niet meer door.

Volgens het KNMI zullen de ergste windstoten aanhouden tot een uur of vier op zondagmiddag. Die kunnen oplopen tot windkracht 9. Er is geen waarschuwing gegeven voor zware regen of windhozen. Maandagavond verlaat storm Ellen het land weer. Het KNMI verwacht dat het dan weer een stuk rustiger zal worden.