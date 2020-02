'Verdachte steekpartij viel ook eigen moeder aan'

De steekpartij was rond 01.00 uur bij het Topaasplantsoen in Alphen aan den Rijn. Een van de slachtoffers overleed, meldt de politie. Drie anderen raakten gewond. De politie liet al snel weten een verdachte te hebben gearresteerd.

Met een emmer en een spons maakt een buurman zondagochtend zijn voordeur schoon, waar bloedsporen te zien zijn. Hij woont in een van de zijstraten van het Topaasplantsoen. De man wil niet veel kwijt, maar zegt wel dat zijn gewonde buurvrouw bij hem aanbelde. 'Ze had meerdere steekwonden, dus ik heb meteen 112 gebeld.' Volgens de man is de vrouw in haar huis neergestoken, maar wist ze nog wel naar buiten te vluchten.

Grasveldje

Ook overburen hebben veel van de commotie meegekregen. Volgens hen is de aangehouden verdachte een jongen van een jaar of 18, die altijd rustig oogt. Het stel bevestigt dat de jongen door de politie is aangehouden en dat zijn moeder naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens de buren lijkt het erop dat de verdachte eerst heeft toegeslagen op het grasveldje op het Topaasplantsoen. 'Daarna is hij pas naar zijn moeder gegaan', vertellen ze. Wie dan de andere slachtoffers waren, kunnen ze niet zeggen.

Onderzoek

Rechercheurs hebben tot zondagochtend onderzoek gedaan op de plek van de steekpartij. De politie heeft verder nog niets bekendgemaakt. Ook niet hoe het met de gewonden gaat. Het huis van de vermoedelijke verdachte en zijn moeder is door de politie verzegeld.