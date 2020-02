Opnieuw raak in Waddinxveen: elfde autobrand deze maand

WADDINXVEEN -

In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Vondellaan in Waddinxveen opnieuw een auto in de brand gestoken. Hiermee komt de teller van autobranden in het Zuid-Hollandse plaatsje in zo'n anderhalve week op elf te staan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, en of er een verband is met de auto's die eerder deze maand in brand werden gestoken.