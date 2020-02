Commissaris van de koning noemt openbare sollicitatie naar burgemeesterschap Den Haag 'opvallend'

Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland noemt de openbare sollicitatie van Bert Blase naar het burgemeesterschap van Den Haag 'opvallend', maar zegt ook dat het zijn werk er niet makkelijker op maakt: 'Ik ben gehouden aan het volgen van de wet en de procedure zoals die nu is afgesproken'. Blase publiceerde op 19 februari een YouTube video waarin hij openlijk solliciteerde naar de baan van burgemeester. Normaliter worden de kandidaten geheim gehouden.

Tijdens een interview met mediapartner Den Haag FM laat Smit weten dat er nu 'twee dingen door elkaar heen lopen. Het is wel opvallend in deze tijd. De ene burgemeester kondigt haar vertrek aan via instagram en de ander toont zijn belangstelling via YouTube'. Blase, momenteel waarnemend burgemeester Heerhugowaard, zou met de video een 'statement' willen maken volgens Smit. 'Het past ook een beetje bij deze tijd', aldus Smit.

In zijn video legt de 60-jarige Blase uit waarom hij burgemeester van Den Haag wil worden: 'Het past bij wie ik ben en wat mijn bestuursstijl is. De inwoners van Den Haag hebben het recht om te weten wie burgemeester wil worden.' Blase wil ook meer transparantie in het politieke proces, en zou op deze manier laten zien dat dat mogelijk is. 'Op die manier hoop ik bij te dragen aan het vertrouwen tussen samenleving en bestuur.'

Sollicitatiebrief

Inhoudelijk gaat Smit niet in op de sollicitatie van Blase. 'Ik volg gewoon in alle vertrouwelijkheid – zoals mij dat ook opgedragen is en zoals ik daar ook aan hecht – de komende weken de procedure die er voor staat'. Mochten andere kandidaten ook nog een graai naar het burgemeesterschap willen doen, dan kan dat het beste via de post: 'Ik ben wel gehecht aan gewoon een mooie, nette brief, die dan bij mij komt en die ik dan beoordeel', lacht Smit.

Ralf Sluijs, raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageert positief op de sollicitatie van Blase. In een tweet gericht aan Blase schrijft hij: 'Complimenten dat u zichzelf als eerste burgemeester in Nederland openbaar bekend maakt als kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag.' Sluijs hoopt dat andere kandidaten het voorbeeld van Blase volgen.