Haagse partijen stellen vragen over subsidies aan Turkse stichting

Geeft de gemeente Den Haag subsidie aan een organisatie die banden heeft met de rechts-nationalistische Turkse organisatie de 'Grijze Wolven'? Vijf partijen in de gemeenteraad hebben hierover vragen gesteld. Het gaat om de Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS). Voorzitter van deze stichting is Tahsin Çetinkaya, fractievoorzitter van de Islam Democraten in de Haagse raad.

Eerder deze maand verscheen het rapport 'De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven', samengesteld door het linkse actieplatform Doorbraak. Dit rapport suggereert dat de Haagse stichting Türk Islam Kültür Vafki, ofwel de Turks Islamitisch Culturele Stichting, banden heeft met de Grijze Wolven en dat deze organisatie subsidie heeft ontvangen van de gemeente.

De Grijze Wolven zijn een Turkse nationalistische beweging die wordt geassocieerd met de extreemrechtse politieke partij MHP. Volgens een rapport van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid uit 2017 is de organisatie in het verleden in verband gebracht met rechts-nationalistisch geweld tegen onder andere Koerden, Alevieten en linkse politieke tegenstanders.

Vlaggen van de Grijze Wolven

Voor de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren, de SP, GroenLinks en de PvdA genoeg reden om aan de bel te trekken. Naast het rapport baseren zij zich op foto's op de Facebookpagina van de stichting waarop bijeenkomsten te zien zijn waar vlaggen van de Grijze Wolven aan de muur hangen en waar het handgebaar van de beweging wordt gemaakt.

Aan het college vragen de partijen of de banden tussen de stichting en de Grijze Wolven ooit zijn onderzocht. Ook vragen zij of het klopt of de stichting subsidie ontvangt en of dit wenselijk is als deze inderdaad aan de Turkse beweging is gelieerd. Volgens het rapport van Doorbraak heeft de stichting in totaal 17.150 euro ontvangen. Een deel daarvan moet nog verantwoord worden. De kans bestaat dat de gemeente dit nog terugvordert.

Al langer signalen

Fractievoorzitter van de SP Lesley Arp ving al langer signalen op van de mogelijke banden tussen de stichting en de Grijze Wolven. Het rapport van Doorbraak zette een paar recente feiten op een rijtje. Dat bracht haar en haar collega's ertoe om de vragen te stellen. 'Op de Facebookpagina van de stichting staan recente posts met veel symboliek van de radicaal rechtse beweging. Waarom subsidiëren wij dit?'

Arp wil graag opheldering hebben over wat precies de relatie is tussen de stichting en de Grijze Wolven. Ook wil ze weten of de gemeente scherp genoeg is bij het verstrekken van subsidies. 'Dus ook van andere organisaties die extremisme en intolerantie prediken.'

'Geen extremistische betekenis'

Fractievoorzitter van de Islam Democraten in de Haagse raad Tahsin Çetinkaya is voorzitter van de Turks Islamitisch Culturele Stichting. Volgens hem proberen zowel Doorbraak als de vraagstellers zijn organisatie in een fout hoekje te drukken. Hij overweegt dan ook juridische maatregelen tegen beide. 'Ze associëren ons met moordenaars.'

'Er is geen club die "Grijze Wolven" heet', aldus Çetinkaya. Het symbool van de wolf, zoals dat ook op de vlaggen staat, wordt volgens hem door Turken over de hele wereld gebruikt, net als het gebaar. 'Het heeft geen extremistische betekenis.'

Koerden en Alevieten

Çetinkaya vertelt dat iedereen welkom is bij zijn stichting. 'We zijn al dertig jaar maatschappelijk betrokken en hebben een goede verstandhouding met de buurt. Koerden, Alevieten, Ghanezen, Bulgaren, iedereen komt bij ons langs. Iedereen is welkom en ik ga met iedereen in gesprek.'

