Supersterren Anitta, Ozuna en Konshens op Schevenings strand

Anitta komt naar Scheveningen. En dat is niet de volgende storm, maar een Braziliaanse superster met 45 miljoen volgers op Instagram. De zangeres staat op 4 juli op het strand tijdens het festival Pal Mundo Outdoor. Verdere acts zijn onder meer zanger Ozuna bekend van Taki Taki, de Jamaicaanse Konshens en Rolf Sanchez, die afgelopen seizoen furore maakte in de Beste Zangers.

Pal Mundo is het allergrootste jaarlijks terugkerende Latin en Caribbean festival van Europa, claimt de organisatie. Deze keer is er plek voor 30.000 bezoekers. Er komen vier podia met verschillende muziekgenres waaronder een aantal van de grootste namen uit het Latin genre. 'Het Beach Stadion is één van de vier podia', legt een woordvoerder van de organisatie uit.

Liefhebbers van eten zullen ook niets tekort komen, er wordt eten geserveerd uit veertig verschillende landen. Een salsaworkshop zal ook niet ontbreken, belooft de organisatie.

Anitta

Anitta is volgens velen 'het boegbeeld van seksualiteit'. Deze Braziliaanse zangeres heeft hits gescoord met onder andere J Balvin, Major Lazer, Sean Paul en eerdere Pal Mundo headliner Becky G. Tevens zijn er geruchten dat Anitta een eigen Netflix-documentaire krijgt.

Ozuna, de best betaalde artiest van 2019

Juan Carlos Ozuna Rosado, beter bekend onder zijn artiestennaam Ozuna, is niet weg te denken uit de Spaanstalige muziek. Daarnaast mag deze 27-jarige zanger uit Puerto Rico de titel 'meeste nummers met een miljard streams op YouTube' op zijn naam zetten én hij is de best betaalde artiest van 2019. De teller van het nummer 'Taki Taki', dat hij samen met DJ Snake, Cardi B en Selena Gomes maakte, staat inmiddels op meer dan 1,7 miljard.

Op de site is een speciale waarschuwing voor de gasten van dit Caribische festival: Prepare for the Dutch Weather.