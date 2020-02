Italiaanse Leidenaar zit in quarantaine vanwege coronavirus: 'Zinloos om bang te zijn'

Hij maakt zich niet al te grote zorgen. De geboren Leidenaar Luciano Spadon zit vanwege het coronavirus in quarantaine in het Noord-Italiaanse plaatsje Codogno. 'Het is zinloos om bang te zijn', zegt hij over de situatie. 'Wat win je ermee om jezelf druk te maken?'

In Noord-Italië zijn zes mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. De uitbraak begon in het stadje Codogno, waar Spadon al decennialang woont. Sinds zaterdagnacht is daar quarantaine van kracht. Spadon kan nog wel uit huis voor noodzakelijke dingen, maar de autoriteiten raden aan om zoveel mogelijk binnen te blijven. 'We hebben voldoende eten in huis', zegt de bijna 80-jarige Spadon. 'Vanochtend ben ik nog wel even de deur uitgegaan voor verse groente en fruit. In de supermarkt ben ik nog niet geweest, maar ik weet dat mensen steeds meer spullen inkopen.'

Mensen zijn bezorgd, maar er is geen paniek - Luciano Spadon

Spadon noemt de situatie in zijn woonplaats zowel rustig als onrustig. 'Het is rustig in de zin dat er weinig mensen op straat zijn en er is weinig verkeer. Onrustig over wat er kan gebeuren. De mensen zijn bezorgd. Maar er is geen paniek.'

Wachten op nieuwe voorraad mondkapjes

'Er zijn vooral zorgen over de bevoorrading', vervolgt de geboren Leidenaar. 'Maar ik denk dat het komt door de eerste dagen van de situatie. Alles moet nog op zijn plaats vallen. Wel zijn er geen mondkapjes meer te krijgen. Men verwacht dat er morgen een nieuwe voorraad aankomt.'

Codogno is amper te bereiken. 'De plaats is afgesloten', zegt Spadon. 'Mensen kunnen er niet in en niet uit. Dat is niet alleen in Codogno, maar ook in de omgeving. Het gaat in totaal om ongeveer 50.000 mensen. Er staan politiepatrouilles die de mensen tegenhouden.'

Contact met familie

De quarantaine houdt onder andere in dat er alleen nog primaire artikelen worden afgeleverd in het stadje. 'Kranten zijn er bijvoorbeeld niet', weet Spadon. 'De kiosken zijn gesloten. De meeste informatie krijg ik nu via televisie en internet.'

Daarnaast zijn gesprekken met familieleden en kennissen een welkome bron van afleiding voor de Nederlandse Italiaan. 'Ik ben denk ik 40 tot 60 procent van mijn tijd bezig met contact onderhouden', zegt hij. 'Iedereen is bezorgd en vraagt hoe het gaat.'

'Quarantaine is een Italiaans woord'

Spadon is blij met hoe de Italiaanse autoriteiten met het virus omgaan. 'Toen vrijdag bekend werd dat hier een geval van het virus was, is er meteen aan de rem getrokken', zegt hij. 'Meteen is er een quarantaine afgekondigd. Ze hebben het redelijk goed onder controle. Nu is het allemaal wat onrustig, maar over een paar dagen heeft iedereen zich aangepast aan de situatie.'

'Quarantaine is niet voor niets een Italiaans woord', vervolgt Spadon lachend. 'Het komt van quaranta giorni, dat veertig dagen betekent. Die term komt uit de veertiende eeuw. Schepen die in de haven van Venetië aankwamen tijdens de pestepidemieën werden verplicht om veertig dagen in de haven stil te blijven liggen, en de bemanning mocht het schip daarbij niet verlaten.'

Buschauffeurs met mondkapjes

Het coronavirus treft niet alleen mensen in Italië, ook vakantiegangers uit Nederland merken de gevolgen. Zoals Leidenaar Dammes Waasdorp, de neef van Spadon. Hij is op wintersportvakantie is in Oostenrijk, zestig kilometer van de Italiaanse grens.

Waasdorp merkt dat het coronavirus daar invloed heeft op het dagelijks leven. 'De buschauffeurs zitten hier met mondkapjes op', zegt hij. 'Vannacht is een trein uit Italië tegengehouden bij de grens, omdat er twee mensen met griep inzaten. Uit voorzorg moest iedereen terug.'

Vakantie afgelast

Opmerkelijk vindt Waasdorp, zelf half-Italiaans, hoe de autoriteiten in de Laars met het virus omgaan. 'Aan de ene kant is de controle heel streng', zegt hij. 'Kijk naar mijn oom en hoe de trein aan de grens werd gestopt. Aan de andere kant worden er allerlei voetbalwedstrijden afgelast, maar mag Fiorentina - AC Milan gewoon doorgaan. Dus al die Milan-supporters zijn naar Florence gegaan. Dan kun je wel zeggen dat er enige logica ontbreekt.' Al maakt hij zelf weinig zorgen over de situatie. 'Ik ga weer een paar uur stuntelen op de piste en sneeuw happen', sluit hij lachend af.

Er is niet veel te doen in Milaan, daarom hebben we besloten om naar Duitsland te gaan - Femke de Vries

De eveneens uit Leiden afkomstige Femke de Vries zou met twee vriendinnen een midweekje naar Milaan gaan. Daar heeft het trio zondagochtend een streep doorgetrokken. 'Door het virus is er helemaal geen sfeer meer om ontspannen op vakantie te gaan', zegt De Vries. 'We hebben gekeken naar de kaart van Milaan en zagen welke gebieden rood kleurden. Dat was bij veel openbare voorzieningen. Daardoor is er niet veel te doen. Nu hebben we besloten om een paar dagen naar Duitsland te gaan.'

