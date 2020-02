Campingsport jeu-de-boule populair: 'Stoffig imago opgepoetst'

Het is bij de Delftse vestiging van Mooie Boules voor sommigen niet zomaar gezellig een balletje gooien. Door de familie Breedijk wordt een serieuze wedstrijd gespeeld. 'Ja, we zijn nogal fanatiek', lacht dochter Nicoline. 'Ik was hier vrijdag voor het eerst met vrienden en vond het zo leuk dat ik de familie uitnodigde om ook een lekker potje te jeu-de-boulen.'

Ondertussen wordt op de baan door haar ouders en broer druk gemeten welke metalen bal er nou dichter bij de cochonnet (het kleine houten balletje, ook wel but genoemd) ligt. Als het duidelijk is dat de ouders Breedijk deze ronde hebben gewonnen, past moeder gedecideerd de puntentelling aan.

Het begint met vier vrienden in Amsterdam die op het Museumplein een potje aan het jeu-de-boulen waren en dachten, 'Kan daar niet een lekker drankje en hapje bij?' Zo ontstaat het idee van een jeu-de-boulebar. Het idee slaat aan en na Amsterdam en Eindhoven wordt in Delft de derde locatie geopend.

Campinggevoel

Een vrolijke student sleept een 'grinthark' hard over de baan, terwijl haar vader de ring klaar legt, waar uit hij mag werpen. Ondertussen staat de rest van de groep lekker te borrelen en te wachten tot ze aan de buurt zijn. 'Ik krijg hier echt een camping gevoel van', vertelt studente Mirre. 'Jeu-de-boulen deden we vroeger op vakantie, het is erg leuk om weer eens te doen.'

'Dat juichen we als bond alleen maar toe', verklaart Lieke Vogels van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Ze ziet het als een goede ontwikkeling dat de sport op deze manier populairder wordt. 'Fijn als zo het stoffige imago wordt opgepoetst.'

Studenten ook bij een club gaan

'In de regio van West zijn rond de veertig jeu-de-boulesverenigingen. Het zou leuk zijn als die ook profiteren van de opmars van jeu de boules en dat jongeren en studenten ook bij een club gaan spelen', zegt Vogels, voordat ze zelf ook een balletje werpt.

In Delft is niet de enige indoor jeu-de-boulesbaan. Ook in Gouda zijn overdekte banen geopend en in Westland opent half maart een indoor pretpark waar ook jeu-de-boulesbanen bijzitten.