Minister: geen ingrijpende gevolgen door sluiting huisartsenposten

De nachtelijke sluiting van de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn, Voorhout en Leiden, kan de zorg in de regio 'ten goede komen'. Dat advies hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan zorgminister Bruno Bruins gegeven, schrijft hij in antwoord op schriftelijke Kamervragen die door de SP waren gesteld.

In 2017 werd het besluit genomen dat de huisartsenposten moeten sluiten vanwege het lage aantal bezoekers. Na boze reacties van omwonenden en politici ging dat plan toen niet door. Huisartsenvereniging SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland) en de huisartsenposten Duin- en Bollenstreek (DDDB) willen nu dat beide posten in 2021 definitief 's nachts sluiten. Ook wordt de huisartsenpost in Leiden verplaatst naar Leiderdorp. Volgens de minister zullen deze veranderingen geen ingrijpende gevolgen hebben.

De keuze om de posten te sluiten was volgens de directie gebaseerd op een analyse van het aantal consulten, bezoeken, telefoontjes en visites in de omgeving. Volgens minister Bruins gaat de directie 'in de komende maanden in gesprek met bewoners en gemeenten over de plannen'. In juli 2020 wordt de definitieve beslissing genomen.

Bereikbaarheid

Over de sluiting zijn grote zorgen over wat het betekent voor de bereikbaarheid van de huisarts in spoedeisende gevallen. Sinds 2008 volgen Nederlandse huisartsen een aantal richtlijnen om de bereikbaarheid en kwaliteit van hulp zo goed mogelijk te waarborgen. Zo mag de reistijd bij spoedeisende hulp niet langer dan vijftien minuten zijn, omdat anders de veiligheid van de patiënt in gevaar komt.

Na de sluiting zou het zogenaamde 'verzorgingsgebied' - met ongeveer een half miljoen inwoners - 's nachts slechts één huisartsenpost ter beschikking hebben. Een aantal daarvan zou nu niet meer snel genoeg bereikbaar zijn. Bruins: 'Voorop staat dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat betekent in sommige gevallen dat mensen zorg ontvangen op plaatsen die verder van huis liggen, maar die wel van goede kwaliteit is.'

Kwaliteit

Volgens het IGJ kan 'de de sluiting de kwaliteit van zorg ten goede komen'. Een woordvoerder zegt dat dit komt door kortere communicatielijnen. 'Door vanuit één locatie met meerdere artsen en triagisten (medewerkers die de aard en urgentie van klachten beoordeeld, red) tegelijk te werken is meer afstemming mogelijk waardoor de zorg beter en veiliger wordt. Ook wordt het zo mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen. Bijvoorbeeld als een patiënt vervolgzorg nodig heeft, dan kan hij worden doorverwezen naar de naastgelegen spoedeisende hulp.'

Bruins gaat zich niet verder inzetten om de huisartsenposten open te houden: 'Het besluit om de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn en Voorhout in de nacht te sluiten en de verplaatsing van de huisartsenpost van Leiden naar Leiderdorp is niet aan mij, maar aan de huisartsen en zorgverzekeraars in de betreffende regio's.'

