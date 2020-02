Doodgestoken jongen (16) is neef van aangehouden verdachte

De 16-jarige jongen die afgelopen weekend in Alphen aan den Rijn werd doodgestoken, is een neef van de verdachte. Dat laat de politie maandag aan Omroep West weten. Bij de steekpartij raakten ook de moeder (53) en een 19-jarige neef van de aangehouden Alphenaar gewond.

De steekpartij was in de nacht van zaterdag op zondag in een huis aan de Robijnstraat in Alphen aan den Rijn. De 16-jarige Amsterdammer wist, nadat hij was neergestoken, nog de straat op te vluchten. Daar werd hij gereanimeerd, maar hij overleed aan zijn verwondingen.

De andere neef, een Amsterdammer van 19, en de moeder van de verdachte zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zondag vertelden buren al aan Omroep West dat de vrouw door haar zoon was neergestoken. De politie laat weten dat de neef en de moeder buiten levensgevaar zijn.

Omstander

Op straat raakte ook een 17-jarige omstander gewond. De politie kan alleen zeggen dat de verdachte dat ook gedaan zou hebben. De voorbijganger hoefde niet naar het ziekenhuis en liet zich behandelen bij een huisartsenpost.

Na de steekpartij hebben agenten de 18-jarige Alphenaar, de zoon van de vrouw van 53 die gewond raakte, aangehouden als verdachte. Hij wordt woensdag voorgeleid en hoort dan of hij langer vast moet blijven zitten. De politie vermoedt dat de steekpartij het gevolg was van een ruzie in de familiesfeer.

