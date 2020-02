Nabestaanden kunnen opnieuw DNA afstaan om zeeslachtoffers te identificeren

Nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt, kunnen binnenkort in Katwijk opnieuw hun DNA afstaan. Het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) gaat deze profielen vergelijken met de gegevens in de databank voor vermiste personen. Op deze manier hoopt het NFI onbekende slachtoffers te kunnen identificeren.

Het coldcaseteam van de politie Den Haag is sinds 2014 bezig met het project Zeeslachtoffers. In januari werd door het gebruik van DNA Kees van Rijn geïdentificeerd. De Katwijker spoelde in 1967 na een schipbreuk aan op het strand van Terschelling, maar kon toen worden geïdentificeerd en werd als onbekende dode begraven op het eiland.

De familie van Van Rijn had pas deze winter DNA afgestaan, nadat het coldcaseteam een ander slachtoffer had geïdentificeerd. Hierdoor kwam er bij nabestaanden die hun profiel nog niet hadden afgestaan de behoefte om dit alsnog te doen.

Directe relatie met slachtoffer

De politie gaat nabestaanden die mogelijk binnenkort bieden. 'We horen dat mensen die in 2014 hun DNA niet hebben afgestaan dat alsnog graag zouden doen', vertelt Peter Driesen van het coldcaseteam.

Nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt kunnen zich aanmelden. Het coldcaseteam beoordeelt deze aanmeldingen samen met een deskundige van het NFI. 'We zijn op zoek naar mensen die een directe relatie hebben met een zeeslachtoffer. Met het DNA van eerstegraads familieleden is de kans op identificatie het grootst', legt Driesen uit.

Wangslijm

De afname van het DNA gebeurt op een nog niet vastgestelde avond in het Katwijks museum. De nabestaanden kunnen dan wangslijm afstaan wat door het coldcaseteam vergeleken wordt met de databanken van vermiste personen in Nederland en databanken in andere landen aan de Noordzee.

In Nederland wordt sinds 2010 standaard DNA-materiaal afgenomen van stoffelijke overschotten van wie de identiteit onbekend is. Ondertussen is van bijna alle sinds 1920 aangespoelde onbekende slachtoffers DNA opgenomen zodat ook dit materiaal in de databank voor vermiste personen zit. In enkele gevallen is dit gebeurd door het opgraven van het lichaam.

