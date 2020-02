Bertens zonder problemen naar derde ronde Doha

Kiki Bertens heeft zich maandag geplaatst voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Doha. De nummer zes van de wereld was in twee sets te sterk Karolina Muchova. De Wateringse won met 6-2 en 6-4 van de nummer 27 van de wereld.

Bertens is bij het sterk bezette Qatar Open als zevende geplaatst. In de eerste ronde hoefde de tennisster niet in actie te komen, waardoor Muchova de eerste tegenstandster van Bertens was. In minder dan anderhalf uur klaarde Bertens de klus.

Het is nog niet bekend wie de tegenstandster van Bertens wordt in de achtste finales, aangezien haar mogelijke tegenstandsters maandag pas in de eerste ronde in actie komen. Zij spelen dinsdag pas hun tweede rondepartij, waardoor de derde rondepartij van Bertens woensdag op het programma zal staan.

Zesde op wereldranglijst

Eerder maandag werd al bekend dat Bertens is opgeklommen naar de zesde positie op de wereldranglijst. Door haar toernooiwinst in Sint-Petersburg steeg de tennisster twee plaatsen. Arantxa Rus, de tweede Nederlandse tennisster, steeg drie plaatsen en is nu de nummer 75 van de wereld.