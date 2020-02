Vanaf dinsdag wordt het iedere dag wat kouder, zegt Mizee. 'Als het al winter wordt, dan is dat misschien deze week.' Donderdag wordt het niet warmer dan een graad of 4. Ook is er dan kans op natte sneeuw.

De temperaturen zijn redelijk normaal voor de tijd van het jaar, zegt de weerman. 'Wat het bijzonder maakt, is dat het al wekenlang onstuimig is.' De afgelopen drie weekenden waaide het flink in de regio. Komende dagen gaat de wind wat liggen, maar niet voor lang. 'In het weekend krijgen we mogelijk weer wind.'

