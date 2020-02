LUMC voorbereid op patiënten met coronavirus

Nu het coronavirus zich snel uitbreidt in Italië houdt ook het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) rekening met patiënten in de regio die besmet kunnen raken. 'Het is opvallend hoe snel het virus zich in Italië verspreid', vertelt Karin Ellen Veldkamp, hoofd infectiepreventie van het LUMC. 'De kans is daarom groot dat, als het hier uitbreekt, we ook meerdere patiënten krijgen.'

In Italië is maandagavond de zevende persoon aan het virus overleden, terwijl het aantal besmettingen is gestegen tot meer dan tweehonderd. Veldkamp krijgt hierdoor steeds meer vragen over het virus. 'Het komt steeds dichterbij, dus je merkt dat mensen met een andere blik naar de ziekte kijken.'

In Italië zijn alle personen die zijn overleden al op leeftijd, maar dat betekent niet dat jongeren de ziekte niet kunnen krijgen. 'Niemand heeft nog afweerstoffen tegen het virus', legt Veldkamp uit. 'Dus iedereen kan besmet raken met het coronavirus. Alleen zie je bij oudere mensen, die al onderliggende ziektes hebben, dat het verloop van de ziekte ernstig kan zijn.'

Opmerkelijke snelheid

De uitbraak van het virus in Europa verbaast Veldkamp niet. 'Ik denk dat de kans vrij groot is dat de ziekte ook een keer in Nederland geconstateerd zal worden. Maar dat vermoeden is de afgelopen weken niet veranderd. Ook toen dacht ik al dat het virus zeker in Nederland zou kunnen komen.'

De snelheid waarmee het virus zich in Italië verspreidt, had Veldkamp niet verwacht. 'Het is opmerkelijk dat het niet bij een of twee besmettingen is gebleven, maar dat het er gelijk meer dan tweehonderd zijn. Dat geeft aan dat iemand het virus al even had, voor die het door heeft gehad.'

Rekening meerdere personen

Voor Veldkamp is dit belangrijke informatie, voor als het virus ook in Nederland wordt geconstateerd. 'We weten dat er een patiënt naar het LUMC kan komen met de ziekte. En nu zien we dat we er rekening mee moeten houden dat als er één iemand besmet is, dat er ook meerdere personen kunnen komen.'

Het LUMC heeft als universitair ziekenhuis geen andere positie dan andere ziekenhuizen, mocht het coronavirus ook Nederland bereiken. 'Er ligt een protocol hoe om te gaan met het virus', legt Veldkamp uit. 'Een patiënt gaat altijd naar een ziekenhuis in de regio waar hij woont, en bij voorkeur naar een ziekenhuis waar ze de gegevens van de patiënt al hebben. Voor het LUMC werkt dit niet anders dan een ziekenhuis in Den Haag.'

