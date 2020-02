Twaalfde autobrand in korte tijd in Waddinxveen, nu is het raak aan de Groensvoorde

Een autobrand aan de Groensvoorde in Waddinxveen. I Foto: AS Media

In Waddinxveen is in de nacht van maandag op dinsdag weer een auto door brand beschadigd. Dit keer ging het om een auto die geparkeerd was aan de Groensvoorde. Het is al de twaalfde auto in Waddinxveen die door brand is beschadigd in een paar weken tijd.

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al raak in Waddinxveen, toen in de Vondellaan. De politie onderzoekt hoe de branden zijn ontstaan en of er een verband is met de auto's die eerder deze maand in brand werden gestoken.

De politie vermoedt al langer dat de vijf auto's die in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 februari uitbrandden waren aangestoken. Vervolgens gingen in het weekend van 15 en 16 februari nog eens twee auto's en een busje in vlammen op. Eerder in de maand brandden al twee andere auto's uit.

Buitengewoon zorgwekkend

De burgemeester van Waddinxveen is geschrokken van het aantal branden in zijn gemeente. Evert Jan Nieuwenhuis noemde de situatie eerder al 'buitengewoon zorgwekkend'. 'Waddinxveen is altijd een heel veilige gemeente geweest en daar past dit niet bij.'

