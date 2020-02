Twaalf uur slaap en uren trainen per dag voor Olympische droom

Katwijker Arno Kamminga springt komende zomer voor het eerst in een Olympisch Wedstrijdbad. Toen hij zich plaatste voor het toernooi viel er een last van zijn schouders. 'Ik heb altijd twijfel gehad of ik het ging halen en toen kreeg ik eindelijk de bevestiging.'

Arno Kamminga is heel stellig over een interviewafspraak. 'Deze week kun je me elke dag tussen 19.00 uur en 20.00 uur bellen', appt hij als we vragen of we hem kunnen spreken. Het past in het leven van de Katwijkse topsporter. Een streng programma met bijna twaalf uur slaap per dag en 35 trainingsuren per week.

Dat Spartaanse regime werpt zijn vruchten af. Op 25 juli zal de Katwijker voor het eerst in zijn carrière een duik nemen in het Olympische zwembad. Precies een jaar nadat hij zich kwalificeerde voor de tweehonderd meter schoolslag. 'Het is een jeugddroom', zegt Kamminga. 'Toen ik wist dat ik naar de Olympische Spelen mocht, heb ik vleugels gekregen.'

'Twijfel of ik het ging halen'

In de afgelopen driekwart jaar brak hij dan ook elk Nederlands record en werd hij op zowel de honderd als tweehonderd meter schoolslag Europees kampioen korte baan. 'Ik heb altijd twijfel gehad of ik het ging halen. Wat kan ik bereiken? Ben ik goed genoeg? Dan krijg je eindelijk de bevestiging en ben je los.'

Uiteindelijk mag hij ook op de honderd meter schoolslag uitkomen. Afgelopen december haalde hij vrij gemakkelijk het Olympisch limiet op die afstand. Volgens de Katwijker is het geen extra last dat hij op twee afstanden uitkomt in Tokio. 'Ik ben een zwemmer met een van de beste condities', zegt hij vol zelfvertrouwen. 'Er zijn er niet zoveel die zowel de honderd meter als tweehonderd meter zwemmen. Wat dat betreft ben ik wel bijzonder. Al is een dagje extra rust wel lekker.'

Trainingskamp in Zuid-Afrika

Rust heeft twee betekenissen in het woordenboek van de 24-jarige Kamminga. 'Drie dingen zijn belangrijk voor een sporter', zegt hij inleidend. 'Trainen, voeding en rust. Je wilt trainen tot hoever je lichaam aankan. Daarvoor is goede voeding en slaap nodig. Ik probeer 's nachts tien uur slaap te halen en 's middags slaap ik ook makkelijk twee uur.'

'Vandaag ben ik een dagje vrij', zegt hij vervolgens. 'Ik heb vorige week een intensief trainingskamp gehad in Zuid-Afrika. Dat was in een schitterende omgeving en we hebben hard gewerkt. Maar een dagje vrij is dan wel lekker. Vorig jaar was ik tweehonderd dagen in het buitenland. Toen had ik last van jetlags en werd ik moe van het vele reizen. Maar wat ik nu doe is wel een droom die is uitgekomen. Ik mag de hele wereld rondreizen en doen wat ik het liefste doe. Dat is zwemmen.'

Reddingszwemmen in Katwijk

Door het topsportleven komt hij nog weinig in zijn geboortedorp. Hij woont en traint in Amsterdam, reist de hele wereld rond en keert daardoor weinig terug naar de plek waar alles begon. 'Ongeveer één keer per twee maanden ga ik naar mijn vader (zijn moeder overleed op zijn vijftiende red.), broer en zus', zegt Kamminga daarover. 'Ik ben steeds minder in Katwijk door dat gekke reisschema.'

Toch begon het allemaal in het kerkdorp aan de Noordzee. 'Bij Z&PC. Daar heb ik mijn A-, B- en C-diploma gehaald en daarna ben ik gaan reddingszwemmen. Toen ik vervolgens ben gaan wedstrijdzwemmen, werd de link al snel gelegd. Na Z&PC ben ik gaan zwemmen bij de De Columbiaan in Voorhout. Dat is de beste in de regio en fijn voor mij: het was dichtbij. Daar kwam in trainster Bregje van der Pluym tegen en toen zijn we aan de schoolslag gaan werken. Ik was toen veertien, vijftien jaar.'

In stapjes naar de top

Uiteindelijk maakte hij in 2016 de overstap naar de landelijke top. 'Dat ging wel in stapjes', zegt hij. 'Ik kwam eerst terecht in het regionaal trainingscentrum, daarna in de Nederlandse jeugdploeg en uiteindelijk ben ik doorgestroomd naar nationale team van de senioren.'

En na vier jaar werken is dan eindelijk die Olympische droom daar. Toch is 25 juli niet met een stevige rode stift omcirkeld in zijn agenda. Zo staan er voor de Katwijker deze lente nog andere wedstrijden op het programma. Begin april zwemt hij op de Swim Cup (met o.a. wedstrijden in Den Haag), in mei gaat hij zwemmen op het Europees Kampioenschap en in juni is er ook nog het Nederlands Kampioenschap. Allemaal toernooien waar Kamminga op het ereschavot kan komen.

Tweede schoolslagmedaille?

Dat zal moeilijker worden op het grootste podium van de wereld. 'Op zowel de honderd- als tweehonderd meter zijn er mensen die er met kop en schouder bovenuit steken', zegt hij bedacht. 'Ik heb nog niet echt een persoonlijk doel. Misschien wel de halve finales bereiken. Natuurlijk wil je als topsporter het hoogst haalbare. Maar sowieso is het jaar al geslaagd omdat ik mee mag doen aan de Olympische Spelen.'

Kamminga's specialiteit is zoals gezegd de schoolslag. Niet een onderdeel waar Nederland wereldwijde faam op heeft behaald. 'We zijn niet echt een vrije slagland', zegt Kamminga. 'Je moet heel lang terug naar een Nederlandse medaille op dat onderdeel.' Daarmee doelt hij op 1960, toen wist Hagenaar Wieger Mensonides in Rome een bronzen plak te halen op het onderdeel. Een medaille waar Kamminga ook blij mee zou zijn. 'Het zou hartstikke leuk zijn als ik dat ook presteer.'

