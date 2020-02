Nabestaanden in shock door overhoop gehaalde begraafplaats: 'Ik kon zijn graf niet eens meer vinden'

'Alles was weg', vertelt Willy van der Mark uit 's-Gravenzande – nog steeds aangeslagen van wat ze afgelopen weekend op de begraafplaats van haar man aantrof. De Westlandse verloor haar echtgenoot op 22 februari 2016. Hoewel ze om de hoek van Beukenhage woont, gaat ze niet wekelijks naar het graf toe.

'Maar wel altijd op zijn sterfdag; met mijn kinderen en kleinkinderen,' vertelt ze. 'Afgelopen weekend gingen we ook. Maar eenmaal op de begraafplaats, kon ik zijn graf niet meer vinden, alle ornamenten waren weggehaald. We zijn met elkaar verder gaan zoeken, we troffen een puinhoop aan. Zijn ornament - heel mooi van hout en een koper plaatje erop - was gewoon tussen de rotzooi gekwakt. Wat is hier gebeurd, dacht we? Ik was blij dat de bijhorende beeldjes die mijn kleinkinderen uiteindelijk vonden, nog heel waren.'

Ophogen graven

De reden van het weghalen van de ornamenten en beeldjes op de graven, is dat een van de velden op de begraafplaats sinds begin februari wordt opgehoogd. 'Dat ophogen was absoluut hard nodig', geeft mevrouw van der Mark toe. 'Maar de gemeente had toch wel even via een briefje kunnen laten weten dat ze daar mee begonnen zijn? Hij is in 2016 overleden, dat is redelijk recent, ze kunnen zo opzoeken waar je woont! De weduwe had graag zelfs op tijd haar ornamenten en beeldjes veilig willen stellen. 'Er zijn van een heleboel andere mensen spullen kapot gegaan, ik vind het schandalig.'

Ook de gemeente is geschrokken van de berichten vanuit de nabestaanden. 'De gemeente betreurt het dat mensen aanstoot hebben genomen aan de handelswijze rondom het ophogen van een van de velden van de begraafplaats Beukenhage,' laat een woordvoerder weten.

Niet persoonlijk

Volgens de gemeente worden nabestaanden bij het ruimen van graven altijd persoonlijk geïnformeerd. 'Omdat het in dit geval ging om werkzaamheden aan de begraafplaats, is er niet persoonlijk gecommuniceerd', vervolgt de woordvoerder. Informatie is gepubliceerd op de gemeentepagina in de krant en de informatieborden op de begraafplaats. De spullen die rondom de graven lagen, zijn enkele meters verderop per graf bij elkaar gelegd en soms platgelegd in verband met de harde wind van de afgelopen weken.'

'Om te voorkomen dat mensen in de toekomst schrikken van dergelijke werkzaamheden en de gevolgen, neemt de gemeente de suggesties over van enkele inwoners. 'In het vervolg worden toekomstige werkzaamheden eerder gepubliceerd op de gemeentepagina. Daarnaast wordt per opgehoogd vak in een vroegtijdig stadium een bordje geplaatst met een verwijzing naar het informatiebord voor verdere informatie.'

