Carnavalsoptocht Noordwijkerhout niet verplaatst: 'Alsof er een dolk in je buik zit'

De carnavalsoptocht in Noordwijkerhout is definitief afgeblazen. 'We zien geen kans om het op een later tijdstip te doen', zegt voorzitter Rolf Troost van de optochtcommissie van De Kaninefaaten. 'Het is een carnaval dat we niet snel zullen vergeten', zegt hij teleurgesteld.

Voor het eerst in 56 jaar ging de carnavalsoptocht in Noordwijkerhout afgelopen zaterdag niet door vanwege te harde wind. 'We hebben die beslissing met pijn in het hart moeten nemen, het is ontzettend zuur', zegt Troost. Verplaatsen lukt niet. 'Het is zo'n complexe organisatie. In de vergunningaanvraag zit maanden werk.'

Het is niet een klein beetje jammer, het is rampzalig - Rolf Troost, voorzitter optochtcommissie De Kaninefaaten

Maandenlang hebben verenigingen gebouwd aan de carnavalswagens. Alleen vrijdagavond hebben ze het resultaat kunnen showen tijdens de verlichte optocht in Noordwijk. Alle optochten die volgden - ook die in Lisse, Voorhout, Sassenheim en De Zilk - werden afgeblazen.

Plan B

Ook Troost kluste met carnavalsvereniging De Kaninifaaten maandenlang in een schuur aan een wagen. 'We gaan straks wat afbreken waar bijna niks mee is gedaan. Dat voelt alsof er dolk in je buik zit.' De optocht is volgens Troost het hoogtepunt van de carnaval. 'Daar doe je het voor. Het is niet een klein beetje jammer, het is rampzalig.'

Voor volgend jaar wil de organisatie alvast een plan B klaar hebben liggen voor het geval dat de optocht niet door kan gaan. 'We willen dan dat de optocht makkelijker verplaatst kan worden naar de dinsdag of de zaterdag erna. Dat is nu helaas geen optie.' Al hoopt hij dat verplaatsen helemaal niet nodig zal zijn. 'Volgend jaar gaan we een wagen bouwen die twee keer zo mooi is en gaan we uit van mooi weer.'

Andere optochten

In Boskoop en Westland ging de optocht wel gewoon door. In Delft en Leidschendam ging de optocht ook niet door. In Leidschendam is de optocht verplaatst naar 21 maart.

