Zorgen over coronavirus bij bollenexporteurs

Bloembollenexporteurs maken zich grote zorgen over de uitbraak van het coronavirus. 'Het geeft onzekerheid in de sector. We hebben geen idee hoe het gaat lopen', zegt directeur Prisca Kleijn van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur).

China is een belangrijk exportland voor Nederlandse bloembollenkwekers. 'Het is onze tweede of derde afzetmarkt. Noord-Amerika is het grootst en dan volgen China en Duitsland', zegt voorzitter Henk Westerhof van Anthos, de brancheorganisatie voor bloembollenhandelaren.

Vooral voor leliebollen en tulpenbollenkwekers is China belangrijk. Jaarlijks worden er tussen de 260 en 280 miljoen leliebollen en zo'n 180 miljoen tulpenbollen geëxporteerd naar China. 'Het houdt de gemoederen bezig, helaas wel. En niet in positieve zin', zegt Westerhof.

'Onduidelijk wat precieze effect is'

Zowel Anthos als de KAVB verwachten dat de precieze impact pas eind van dit jaar duidelijk wordt. 'De inkoop van bollen gebeurt pas na de zomer. Het is afwachten hoe dat loopt', zegt Kleijn. Ze verwacht dat het coronavirus ongetwijfeld effect gaat hebben op de afzet van Nederlandse exporteurs. 'Maar hoe groot of klein dat is, is nog onduidelijk.'

Ook voor bloembollenhandelaar Royal Van Zanten in Hillegom is China een belangrijke afzetmarkt. 'Dit gaat serieuze impact hebben', verwacht Hans Glorie van Royal Van Zanten.

Als het langer gaat duren, gaat het zeker impact hebben op de Nederlandse markt - Hans Glorie, Royal Van Zanten

Al vier weken nauwelijks verkoop

De Chinese klanten van Royal Van Zanten zijn professionele bloemenkwekers, die de leliebollen planten en ze verkopen als bloem. 'Maar omdat niemand daar de deur uitgaat, verkopen ze al een week of vier nagenoeg geen bloemen meer. Dat heeft een behoorlijke impact op hun inkomsten. En van die inkomsten moeten ze nieuwe bollen uit Nederland kopen', legt Glorie uit. 'Als het langer gaat duren, gaat het dus zeker impact hebben op de Nederlandse markt.'

Hij heeft er nog geen slapeloze nachten van, maar volgt de situatie wel dagelijks. 'De angst is niet alleen beperkt tot China, het gaat ook impact hebben op andere landen. Het gaat zeker gebeuren dat we minder omzet hebben. Er moet snel duidelijkheid komen over de afloop van de situatie.' Ook Anthos en de KAVB hopen dit. 'Als het virus zich verder verspreidt, is dat nooit goed voor de internationale handel', zegt Westerhof.

Italië

Of ze zich ook al zorgen maken over de handel naar Italië, waar meerdere doden zijn gevallen door het coronavirus? 'Dat is een belangrijke markt, maar de commotie is minder', zegt Westerhof. Kleijn: 'Ook dat is nog onzeker, maar het heeft sowieso geen positief effect.'

LEES OOK: Geen zorgen om toerisme Bollenstreek na uitbraak coronavirus in China