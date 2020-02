Verdachte brandstichting grillroom De Lier duidelijk in beeld

De verdachte van de brandstichting bij grillroom Shalom aan de Hoofdstraat in De Lier is duidelijk in beeld gebracht door een bewakingscamera. Hij heeft twee brandende flessen naar binnen gegooid. De brand werd snel ontdekt en was snel geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondagochtend 15 december om 5.20 uur is de verdachte voor het eerst te zien in de Hoofdstraat. Hij heeft twee flessen bij zich, waar een soort witte doek uit steekt. Die zet hij neer voor de gevel van de grillroom en daarna loopt hij weer weg.

Even later komt hij terug. Hij gooit een steen door de ruit en steekt daarna de flessen in brand. Die gooit hij naar binnen, waardoor het brand ontstaat in het restaurant. Dan verdwijnt de man uit beeld. Buren worden wakker en weten de brand te blussen, nog voor de brandweer arriveert. De schade aan de grillroom valt daardoor mee, maar de eigenaar is uiteraard flink gedupeerd en vraagt zich af waarom iemand brand sticht in zijn restaurant.

Betere beelden

Vlak voor de brandstichting is de verdachte ook gefilmd door een camera verderop in de straat. Hij is daar goed in zijn gezicht te zien. De politie hoopt dat iemand hem herkent, of dat iemand meer informatie heeft over het motief voor de brandstichting.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem