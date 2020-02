Gestolen kenteken gebruikt om te tanken zonder te betalen

Een 25-jarige man uit Delft is de dupe geworden van diefstal van de kentekenplaten van zijn auto. De platen zijn vervolgens op een andere auto gezet, waarmee meerdere keren is getankt zonder te betalen. Ook zijn er bekeuringen mee gereden. Omdat de auto in het zicht van een camera geparkeerd stond, is er duidelijk beeld van de diefstal.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op de camerabeelden is te zien hoe een man op donderdagochtend 27 juni door de Hugo de Grootstraat in Delft loopt. Hij haalt in twee etappes de kentekenplaten van een geparkeerde auto en neemt die mee. De platen zijn daarna op een Renault Megane station gezet, die in de maanden daarna meerdere keren is volgetankt. De bestuurder is vervolgens weggereden zonder af te rekenen.

Er is getankt in Zoetermeer, Leiden, Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Hendrik-Ido-Ambacht. Op beelden van één van die tankbeurten is de Renault Megane te zien. De bestuurder is niet goed in zijn gezicht te zien. Hierdoor is niet duidelijk of het dezelfde man als de verdachte van de kentekendiefstal is.

Auto in de buurt gezien

De avond voor de diefstal parkeert een Renault Megane station in de Hugo de Grootstraat in Delft. De man die uitstapt is, aan zijn kleding te zien, waarschijnlijk de kentekendief die de volgende ochtend toeslaat.

De politie hoopt dat iemand hem herkent, mogelijk in combinatie met zijn auto, waar afgelopen zomer een tijdje het kenteken 46-RBS-6 op heeft gezeten. Het is niet bekend of die platen er op dit moment nog op zitten.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem