Armin van Buuren geeft speciale show voor jonge fans

Armin van Buuren geeft op zaterdagmiddag 23 mei een speciale 'All Ages' show in de Ziggodome in Amsterdam. De show is onderdeel van de uitverkochte This is Me-tour en geeft fans van alle leeftijden de mogelijkheid om een show van Van Buuren te bezoeken. En dat is uniek. Bij alle andere dancefeesten van de Leidse dj is de minimumleeftijd 18 jaar, waardoor jongere fans hem nooit live hebben kunnen zien optreden.

'Tijdens mijn meest recente tour realiseerde ik dat mijn kinderen nog nooit de kans hebben gehad om een liveoptreden van mij te zien', zegt Armin van Buuren. 'Ik wil graag mijn liefde voor Electronic music en Trance Music niet alleen met mijn eigen kinderen delen, maar alle jonge fans de kans geven om een show bij te wonen en de energie te voelen die bij een show van dit formaat loskomt.'

Verkorte versie

This is Blah Blah Blah, zoals de middagshow gaat heten, duurt twee uur en is een verkorte versie van de This is Me-show. Het management geeft aan dat het programma is aangepast op het jongere publiek en dat alle grote hits voorbij gaan komen. Kinderen onder de twaalf jaar die de show willen bijwonen moeten worden begeleid door iemand van boven de zestien. Voor kinderen onder de acht raadt de organisatie aan om een zitplaatsticket te kopen.

De dj uit Leiden is vijf keer uitgeroepen tot beste dj van de wereld en stond vorig jaar wekenlang op nummer één in de Nederlandse lijsten met het nummer Hoe het danst. Ook kwam in oktober vorig jaar zijn nieuwe album Balance uit dat de elfde plek in de Nederlandse album Top 100 behaalde.