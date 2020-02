Hagenaars opgepakt voor ontvoering: politie vindt verdachte in de bosjes

Twee Haagse mannen van 39 en 46 jaar zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden voor de ontvoering van een 33-jarige man uit Eindhoven. Maandagavond werd de Eindhovenaar rond 23.00 uur in zijn woonplaats tegen zijn wil in een auto gesleurd en meegenomen. De politie gaat uit van een conflict in het criminele milieu.

Buurtbewoners gaven aan dat zij een man hadden horen roepen. Agenten troffen vervolgens op straat enkele bezittingen van het slachtoffer aan. Zijn auto stond met de achterklep open geparkeerd. Dankzij buurt- en sporenonderzoek werd duidelijk in wat voor auto de 33-jarige man was meegenomen.

De auto werd opgespoord en in de Utrechtse wijk Overvecht tot stilstand gedwongen. De verdachten probeerden tevergeefs te ontsnappen. Bij de achtervolging van één van hen werden waarschuwingsschoten gelost. Later werd deze verdachte in de bosjes gevonden en aangehouden. De andere verdachte werd samen met het slachtoffer in de auto aangetroffen.

Slachtoffer ook aangehouden

Het slachtoffer was gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook het slachtoffer is later als verdachte aangehouden, voor een ander strafbaar feit. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen of mensen die camerabeelden van het incident hebben op zich te melden.

