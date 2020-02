Burgemeester Zoetermeer gaat in gesprek met minister over straatterreur

Lokale messenverboden, preventief fouilleren en cameratoezicht. Het zijn allemaal mogelijke oplossingen voor de problemen rondom wapenbezit onder jongeren. Minister Grapperhaus gaat in gesprek met burgemeesters van verschillende gemeenten, waaronder de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot, over het straatterreur nadat meerdere burgemeesters hun zorgen uitten.

Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft twaalf burgemeesters uitgenodigd om in gesprek te gaan over straatterreur en wapenbezit onder jongeren. De afgelopen tijd hebben meerdere burgemeesters de noodklok geluid over wapenproblematiek in hun gemeenten. Ook de minister maakt zich zorgen en schreef in februari een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het gesprek met burgemeesters aankondigde. Minister Dekker van Rechtsbescherming, het OM en de politie zijn ook uitgenodigd voor de gesprekken die waarschijnlijk nog in maart plaatsvinden.

De minister wil in gesprek gaan om mogelijkheden voor wetten om wapenbezit tegen te gaan te bespreken. In de brief aan de Tweede Kamer pleit de minister voor een integrale aanpak. Hierbij wordt niet alleen gefocust op de jongeren zelf, maar ook op hun familie en directe omgeving. Dit omdat volgens de minister de sociale omgeving een grote rol speelt in de problematiek van deze jongeren.

Aptroot: 'Ouders, ga opvoeden!'

Welke burgemeesters er precies aanwezig zijn, wordt pas duidelijk na 2 maart. Wel heeft Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, al aangegeven dat hij is uitgenodigd met elf andere burgemeesters en aanwezig zal zijn. Aptroot liep op 16 februari mee met de politie in Zoetermeer en schrok van wat hij zag. Hij schreef op Twitter dat er die nacht twee vijftienjarigen zijn aangehouden met veel alcohol op en grote messen op zak. Daarop reageerde Aptroot fel: 'Ouders, waar zijn jullie? Ga opvoeden'.

Ook stelde de burgemeester van Zoetermeer voor om in de toekomst ouders aan te pakken op het wangedrag van hun kinderen. 'We moeten ouders duidelijk maken: júllie zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor je kinderen', aldus Aptroot. 'Geef die ouders nou maar eens flinke taakstraffen! Laat ze maar voelen dat we dit niet accepteren.'