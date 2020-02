Formule 1-teams mogen definitief over het strand naar de Grand Prix

Het team van Max Verstappen mag als het nodig is over het strand naar de start van de Grand Prix van Zandvoort. De gemeenteraad van Zandvoort stemde dinsdagavond als laatste in met de plannen van de drie teams die in Noordwijk verblijven om over het strand te rijden om snel van en naar het circuit te komen. Wel krijgen de teams alleen een ontheffing als verkeer door de lucht of over land niet mogelijk is.

Tijdens het Grand Prix-weekend hebben drie van de teams, hun onderkomen in Noordwijk gereserveerd. Het gaat om Red Bull van Max Verstappen, dochterteam Toro Rosso en het Mercedes-team van wereldkampioen Lewis Hamilton. Om elke dag naar het circuit in Zandvoort te gaan, willen ze gebruik maken van het strand om niet in de file te komen. Ook met het oog op de veiligheid van de teams en de fans zou het beter zijn om via het strand te rijden, menen de raceteams.

De gemeenteraad van Zandvoort stemt net als de gemeente Noordwijk in met de verlening van de ontheffing. De wethouder van Zandvoort had eerder al laten weten de vergunning te willen verlenen als terugvaloptie. De Formule 1-teams mogen dan over het strand rijden als vervoer over de weg of per helikopter tijdens de Grand Prix niet mogelijk zou mogen zijn. Een motie van GroenLinks om de ontheffing niet te verlenen kreeg geen meerderheid, waardoor het vervoer over het strand door kan gaan.

Twee colonnes

Het zou gaan om twee colonnes van tien auto's die van 30 april tot en met 3 mei zowel 's ochtends als 's avonds met elektrische auto's over het strand zouden rijden. Het idee van de teams en de gemeentes heeft tot veel weerstand in de omgeving geleid, omdat op de grens van Zandvoort en Noordwijk het Strandnatuurreservaat Noordvoort is gecreëerd.

Dat stuk natuur is een stiltegebied voor vogels en zeehonden. Natuurorganisaties hebben een online petitie opgesteld om de komst van de auto's via het strand te voorkomen. Deze petitie is 28.000 keer ondertekend. De gemeenteraadsvergadering van Zandvoort moest na de start kort geschorst worden na protestacties van Extinction Rebellion. maar dit lijkt zonder succes te zijn.

Elfstrandentocht

Het is niet voor het eerst dat er auto's door het natuurgebied mogen rijden. De afgelopen twee jaar werd er een MTB Beachrace gehouden. Duizenden mountainbikers doorkruisten tijdens de race het gebied Noordvoort. Zij werden begeleid door vijf tot tien motorvoertuigen. Ook kregen acht auto's in september een ontheffing om een groep van honderden kitesurfers te begeleiden. En in oktober liepen 2400 deelnemers een elfstrandentocht, onder toezicht van zeven motorvoertuigen.

