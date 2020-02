Zandvoort wil net als Noordwijk Formule 1-teams over het strand toelaten

Tijdens het Grand Prix-weekend hebben drie van de teams, waaronder Red Bull met Max Verstappen, hun onderkomen in Noordwijk gereserveerd. Om elke dag naar het circuit in Zandvoort te gaan, willen ze gebruik maken van het strand om niet in de file te komen. Ook met het oog op de veiligheid van de teams en de fans zou het beter zijn om via het strand te rijden, menen de raceteams.

De definitieve beslissing ligt bij de gemeenteraad, maar het college van Zandvoort heeft dinsdag laten weten dat het op dezelfde manier als de gemeente Noordwijk een ontheffing wil verlenen voor het vervoer over het strand tijdens het Grand Prix-weekend. Wel moet dit vervoer op zaterdag en zondag 'een terugvaloptie' zijn: dus alleen als vervoer door de lucht of over de weg niet is toegestaan, mogen de teams gebruik maken van het strand.

Twee colonnes

Het zou gaan om twee colonnes van tien auto's die van 30 april tot en met 5 mei zowel 's ochtends als 's avonds met elektrische auto's over het strand zouden rijden. Het idee van de teams en de gemeentes heeft tot veel weerstand in de omgeving geleid, omdat op de grens van Zandvoort en Noordwijk het Strandnatuurreservaat Noordvoort is gecreëerd. Dat stuk natuur is een stiltegebied voor vogels en zeehonden. Natuurorganisaties hebben een online petitie opgesteld om de komst van de auto's via het strand te voorkomen, maar dit lijkt zonder succes te zijn.

De gemeenteraad van Zandvoort neemt dinsdagavond het definitieve besluit, nadat de gemeenteraad van Noordwijk eerder al in heeft gestemd.

