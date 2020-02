Tientallen motorvoertuigen gingen Formule 1-teams al voor op strand tussen Noordwijk en Zandvoort

Formule 1-teams willen via het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort. | Foto: ANP

Drie raceteams willen tijdens de Grand Prix van Zandvoort over het strand naar het circuit rijden om zo uit de drukte te blijven. De gemeentebesturen van Noordwijk en Zandvoort hebben hiervoor toestemming verleend, maar niet iedereen is het daarmee eens. Het verzet tegen dit besluit groeit, een online petitie tegen deze plannen is meer dan 28.000 keer getekend en natuurorganisaties noemen het een 'absurd plan'.

Toch zijn de raceteams niet de eerste voertuigen die door het net aangelegde natuurgebied Noordvoort willen rijden. In januari en oktober vorig jaar was de MTB Beachrace. In beide gevallen doorkruisten zo'n duizend mountainbikers het natuurgebied, begeleid door vijf tot tien motorvoertuigen.

Kitesurfers en wandelaars

Ook werd er in september ontheffing verleend aan 258 kitesurfers en acht begeleidende auto's die over het strand meereden. En in oktober was er nog een 11-strandentocht: een wandeltocht met 2400 deelnemers, begeleid door zeven motorvoertuigen.

De Formule 1-teams willen met twee colonnes van tien auto's over het strand rijden, overigens gaat het hierbij niet om de racewagens zelf. Ze zouden van 30 april tot en met 5 mei zowel 's ochtends als 's avonds met elektrische auto's over het strand gaan.

Gemeenteraad Zandvoort

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft dinsdag laten weten dat het op dezelfde manier als de gemeente Noordwijk een ontheffing wil verlenen voor het vervoer over het strand tijdens het Grand Prix-weekend. De gemeenteraad moet daar dinsdagavond het definitieve besluit over nemen.

LEES OOK: Noordwijkse hotels vol tijdens Grand Prix Zandvoort