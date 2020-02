Familie overleden snorfietser zoekt contact met eigenaar hond: 'We willen weten wat er is gebeurd'

'We zijn niet boos, maar we willen wel gewoon in gesprek om te weten wat er is gebeurd.' Nabestaanden van de snorfietser die overleed na een aanrijding met een hond, zitten nog met vragen. Ze hopen in contact te kunnen komen met de eigenaar van het dier. 'Ik hoop dat het ons helpt als we hem kunnen spreken', vertelt Tammy Wong, de zus van het slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde vorige week, in de nacht van dinsdag op woensdag. Het slachtoffer reed over het Dijkslootpad in Alphen aan den Rijn toen hij op een hond botste. De man viel en raakte ernstig gewond. 'Afgelopen vrijdag is hij overleden', zegt zijn zus. De crematie van de Alphenaar is woensdag.

De eigenaar van de hond vertelde in zijn verklaring bij de politie dat het dier schrok van de snorfietser, die rond middernacht over het Dijkslootpad reed. De bestuurder zou de hond daarna niet meer hebben kunnen ontwijken. Hij viel, met uiteindelijk fatale gevolgen.

De val van mijn broer is zó erg geweest, dat hij is overleden - zus Tammy Wong

Volgens de politie was het dier aangelijnd op het moment van het ongeluk. 'Maar wij hebben ook een ander verhaal gehoord', zegt Wong. 'De hond zou namelijk geschrokken naar huis zijn gerend. Als ik dat zo hoor, haal ik eruit dat de hond niet aangelijnd was.' Het is een vraag die de familie al sinds het ongeluk bezighoudt.

Wong benadrukt dat boosheid 'niet aan de orde' is. 'Er is geen haat', vertelt ze, ook namens de vrouw en de twee zoons van haar broer. 'Maar de hondeneigenaar is wel degene die alles heeft gezien. De val van mijn broer is zó erg geweest, dat hij is overleden. Dan wil je gewoon weten: hoe dan?'

Afsluiting

De zus van het slachtoffer zegt het verzoek om met de eigenaar in contact te komen bij de politie te hebben neergelegd. 'Maar er is nog geen contact.' Tóch hoopt ze dat de man, die ook slachtofferhulp aangeboden heeft gekregen, het gesprek wil aangaan. 'Gewoon voor een afsluiting', zegt ze. De politie laat in een reactie weten dat er inderdaad contact kan worden gelegd. 'Maar alleen als beide partijen dat willen.'

Voor de familie is het vooral belangrijk dat er niet met vingers wordt gewezen. 'We willen ook helemaal geen speculaties', zegt Tammy Wong. 'Wij willen alleen maar weten wat er precies is gebeurd.'