Allereerste vrouw bij Haagse brandweer na 33 jaar met pensioen: 'Zwaar, maar zou het zo weer doen'

Els wilde al begin jaren tachtig bij de zogenaamde uitrukdienst van de brandweer, maar vrouwen werden nog niet aangenomen. Zodra het beleid werd omgegooid, was Els er als de kippen bij. Dat was in het begin wennen. En niet alleen voor haar mannelijke collega's. 'De vrouwen van de brandweermannen reageerde daar heel verschillend op. Sommige vonden het raar dat er een vrouw 24 uur bij hun man in de kazerne zat', lacht Els.

Al sinds het begin van haar carrière zit Els bij de uitrukdienst. En dat is uniek. Nog niet eerder is iemand al zijn of haar werkjaren actief geweest bij de Haagse brandweer. Na al die jaren weet Els hoe zwaar het werk als brandweervrouw kan zijn. 'Je moet wel een goede conditie hebben. Elk moment kun je opgeroepen worden en dan moet je vier of vijf hoog een flat inrennen.'

Verbrande lichamen

Maar ook mentaal kan het werk als brandweervrouw lastig zijn. 'Ik heb wel verbrande mensen gezien, maar dan probeer ik niet te veel te kijken. Natuurlijk denk je er de volgende dag wel aan, maar langzaam aan slijt dat en je praat er met je collega’s over. En zo verwerk ik het.'

Haar collega's zullen haar missen: 'Els is altijd een fijne en positieve collega', zegt collega Marcel die altijd met haar op de hoogwerker zat. Haar teamchef voegt toe: 'Ze heeft een hele sociale positie binnen het team, dus het is jammer dat ze weggaat. Een vrouw geeft toch een andere dimensie aan een ploeg dus dat gaan we missen.'

Ik wil 112 zijn

'Ik wilde altijd bij een brand naar binnen rennen, blussen, ik wilde 112 zijn', zegt Els en haar ogen beginnen te glanzen. Maar dat gevoel wordt wel wat minder als je ouder wordt. Dus het is beter dat ik nu stop. Maar de brandweer zit in mijn hart en dat zal altijd zo blijven. Als ik nog een volgend leventje heb, zou ik weer brandweervrouw willen worden.'