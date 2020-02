Joke is Nederlands kampioen driebanden: 'Ik dacht eerst die stoot dwars door dat laken heen'

Joke is de eerste Leidenaar die zo'n belangrijke biljartprijs binnensleept. En dat is bijzonder voor iemand die geen professional is. Samen met haar man Fred - tevens haar grootste fan - heeft ze een biljartcafé in het centrum van Leiden.

'Nederlands kampioen. Dat is toch onwerkelijk', zegt Joke bij terugkomst in café de Pomerans. 'Maar ik ben er wel heel trots op.' Ze begon met biljarten vlak nadat ze haar toekomstige man Fred had ontmoet in de Leidse disco Club 70. 'Hij deed al aan driebanden, en op een gegeven moment zei ik kom hier met die keu, dat ga ik ook eens proberen.'

Fred, zelf voorzitter van de Leidse Biljartbond, is nu haar grootste fan. Hij verloor al snel van Joke maar dat kan hem niet schelen. 'Ik ben hartstikke trots op haar', zegt hij. 'Toen ze net begon dacht ik wel even dat ze dwars door het laken zou stoten, maar iedereen was meteen verbaasd over haar goede afstoot.' Joke bleek dus een talent te zijn. En dat resulteert nu dus in haar Nederlandse titel.

Joke en haar man Fred | Foto: Robbert van Cleef

Mannen willen niet van een vrouw verliezen

Het volgende grote toernooi is het NK driebanden op de grote tafel dat begin april wordt gehouden. Daarnaast speelt ze in verschillende competities, waaronder ‘de Leidse’. 'Daar speel ik meestal alleen tegen mannen en die willen niet van een vrouw verliezen. Nu ben ik ook nog Nederlands kampioen, dus dat gaat helemaal wat worden.'

