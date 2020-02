Natuurstichting begrijpt niets van toestaan Formule 1-teams op strand

Formule 1-teams willen via het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort. | Foto: ANP

Na Noordwijk stemde dinsdagavond ook de gemeenteraad van Zandvoort in met de plannen van drie Formule 1-teams om rond de Grand Prix van Zandvoort over het strand van Noordwijk naar het circuit rijden om zo uit de drukte te blijven. Mits verkeer door de lucht of over land niet mogelijk is. Marc Janssen van Stichting Duinbehoud begrijpt er niets van en spreekt van 'tweeslachtig beleid' van de twee gemeenten.

‘Ik ben teleurgesteld', laat Janssen weten na het horen van het besluit dat de gemeente Zandvoort - in navolging van de gemeente Noordwijk - dinsdagavond nam. 'Zeker omdat de gemeente een paar jaar geleden dit schitterende strandgebied in stand heeft gehouden.'

Hij doelt op strandnatuurreservaat Noordvoort, op de grens van Zandvoort en Noordwijk. Dat is een stiltegebied voor vogels en zeehonden. 'En nu sta je toe dat colonnes auto's er doorheen gaan rijden! Dat is absurd.'

Tweeslachtig beleid

Janssen spreekt dan ook van 'tweeslachtig beleid' van de beide gemeenten. De gemeenten willen natuurbehoud maar ook auto's laten rijden door het gebied. 'En het rijden over het strand is ook helemaal niet nodig', meent Janssen, die wijst op de vele miljoenen die worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer en het fietsverkeer om Zandvoort bereikbaar te houden.

Het gaat om twee colonnes van tien auto's in de periode van 30 april tot en met 3 mei. Die mogen er dadelijk zowel in de ochtend als de avond gaan rijden - mits verkeer door de lucht of over land niet mogelijk is - maar wel alleen met elektrische of hybride auto's. 'Maar hybride auto's schakelen vanzelf over naar benzine als ze het zwaar hebben in het rulle zand', benadrukt Janssen.

Petitie

Het idee van de Formule 1-teams van Red Bull van Max Verstappen, dochterteam Toro Rosso, het Mercedes-team van wereldkampioen Lewis Hamilton en de gemeenten leidde de afgelopen weken tot veel weerstand in de omgeving. Natuurorganisaties stelden een online petitie op om de komst van de auto's via het strand te voorkomen. Deze petitie werd 28.000 keer ondertekend.

In het recente verleden is er overigens wel vaker gemotoriseerd verkeer op strand toegelaten, bijvoorbeeld rond de MTB Beachrace in januari en oktober - toen werden duizend mountainbikers begeleid door vijf tot tien motorvoertuigen - en rond een kitesurf-activiteit in september. Toen ging het om acht auto's. En in oktober was er nog een 11-strandentocht: een wandeltocht met 2400 deelnemers, begeleid door zeven motorvoertuigen.

'Als het nou een typische strandactiviteit zou zijn...'

Toen maakte de Stichting Duinbehoud geen bezwaar. Janssen knikt: 'Dit doen wij stapsgewijs. Het hele natuurreservaat is een proces van een jaar of tien voorzichtig manoeuvreren om natuur en recreatie daar met elkaar in evenwicht te brengen. Het autoverkeer daar verminderen, gaat niet in een keer. Wij zullen dit steeds per evenement bekijken.

Het bijzondere van deze Formule 1-race is dat het een activiteit is die helemaal niet aan het strand verbonden is. Daarom zeggen we: dan moet je ook niet gebruik maken van het strand. Kijk, als het nou ging om een typische strandactiviteit zoals een strandloop dan zeggen we: a la, dat moet wel kunnen.'

De stichting wil nog overleggen met de betrokken gemeenten en bekijken welke beroepsmogelijkheden er mogelijk zijn tegen het besluit dat dinsdag in Zandvoort en vorige week in Noordwijk werd genomen.