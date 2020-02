Verdachte fatale steekpartij Alphen langer vast

De 18-jarige Alphenaar die afgelopen weekend is aangehouden voor een fatale steekpartij in Alphen aan den Rijn, blijft in ieder geval nog twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald. Bij de steekpartij kwam een jongen van 16 om het leven.

De steekpartij was in de nacht van zaterdag op zondag in een huis in de Robijnstraat in Alphen aan den Rijn. Het 16-jarige slachtoffer wist nadat hij was gestoken nog te vluchten, maar hij overleed niet veel later. Een andere neef van 19 en de 53-jarige moeder van de verdachte raakten gewond.

De Alphenaar werd vlak na de steekpartij door de politie aangehouden. Het onderzoek richt zich vooral op een ruzie in de familiesfeer. Het OM verdenkt de verdachte van doodslag, twee keer poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.

Inzameling

In een moskee in Amsterdam was woensdagmiddag een herdenking voor het overleden slachtoffer. Verder zijn klasgenoten uit naam van de jongen een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor een waterput in Oeganda en mogelijk ook in Marokko. 'Hierdoor willen wij ter nagedachtenis van onze goede vriend een laatste goede daad namens hem verrichten', zeggen de initiatiefnemers van de actie.

