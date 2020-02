Vijf jaar cel geëist tegen Hagenaar vanwege wapenhandel

Een wan de wapens in het onderzoek zou gebruikt zijn bij een schietpartij op het Ledeganckplein in Den Haag | Foto: Regio 15

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen Ingomar V. uit Den Haag. De man zou tussenpersoon in de wapenhandel zijn geweest. Volgens het OM konden criminelen bij V. terecht voor handvuurwapens, geluidsdempers, kogels en ook machinegeweren. Tijdens de rechtszaak verklaarde de verdachte woensdag dat het alleen maar stoerdoenerij was. 'Ik zit niet in een cirkel met criminele dingen.'

De politie in Den Haag zette een undercoveragent tegen V. in die bij hem een vuurwapen bestelde. Het wapen werd aan de agent geleverd door iemand anders. De verdachte zou toen zelf ook nog een patroonhouder hebben gebracht.

De politie kreeg Ingomar V. in het vizier nadat hij in april vorig jaar werd werd aangehouden voor mishandeling van zijn vriendin. Agenten vonden op zijn telefoon heel veel WhatsApp-berichten over handvuurwapens, geluidsdempers, kogels en machinegeweren. Die berichten gingen vergezeld met foto's van de wapens. Een van die wapens op de foto zou zijn gebruikt bij een schietpartij op het Ledeganckplein in Den Haag in mei 2019.

Hobbyisme

Volgens de verdachte is hij alleen betrokken geweest bij de wapentransactie met de undercoveragent. 'Dat was om stoer te doen', zei hij woensdag tegen de rechter. 'Ik bedoelde er verder niets mee.' Volgens zijn advocate waren de WhatsAppjes niet meer dan hobbyisme. Haar cliënt Ingomar V. wordt volgens haar al vanaf zijn jeugd op de Antillen gefascineerd door wapens.

De officier van justitie schilderde de verdachte tijdens de zitting af als een bemiddelaar bij wapentransacties. 'Hij had zelf geen arsenaal in huis, maar weet de wapens wel te vinden.' Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie zou blijken dat de Hagenaar bij criminelen bekend stond als een tussenpersoon voor wapens en munitie. Die zou hij verbergen bij mensen in het Laakkwartier die geen strafblad hebben.

Wiet en machinegeweren

Op de zitting citeerde de rechter uit een WhatsApp-bericht dat over machinegeweren zou gaan. 'Ze willen er tien hebben', schreef iemand aan de verdachte. De man vroeg om een prijs per stuk. V. had het over 2.800 euro. 'Dat ging over wiet', zei de verdachte tijdens de rechtszaak. Met 'per stuk' bedoelde hij honderd gram wiet, meer niet.

De Haagse rechtbank doet over twee weken uitspraak.