Van koe tot kaas: Gouda Cheese Experience opent eind maart

'64% van de wereldbevolking eet Gouda kaas, maar eigenlijk weet niemand waar het vandaan komt', zegt Femke Munster, initiatiefnemer van de Gouda Cheese Experience. ‘Sommige kinderen weten niet eens dat kaas van melk wordt gemaakt' Bij de attractie kunnen bezoekers zien hoe Gouda kaas gemaakt wordt. En dat begint natuurlijk bij de koe.

'Dat is onze heldin. Een echte topsportster', legt Munster uit. 'Hier kun je zien wat een koe allemaal eet en drinkt en je kunt zelfs een koe melken.' Bezoekers kunnen ook ervaren hoe een koeienstal ruikt en meereizen met een melkvrachtwagen. De Gouda Cheese Experience laat zien wat er allemaal nodig is voor het maken van kaas. Ook kunnen mensen op de foto in klederdracht en is er natuurlijk de gelegenheid om verschillende Goudse kazen te proeven.

Jaren geduurd

De voorbereidingen voor het museum hebben jaren geduurd. In maart 2019 begon de verbouwing van het monumentale pand. De verbouwing aan het gebouw, dat eerst als bioscoop gebruikt werd, duurde langer dan verwacht. Zo werd tijdens de werkzaamheden een monumentale muur gevonden, waardoor de verbouwing vertraging opliep.

De gemeente is enthousiast over het initiatief en heeft een lening gegeven waarmee het project gerealiseerd kon worden. In 2018 gaf de gemeente al aan dat de attractie een positief effect zal hebben op het toerisme in de stad. Op 21 maart kunnen de eerste bezoekers naar de Gouda Cheese Experience.