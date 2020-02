Miljoenen nodig voor Den Haag Zuidwest: 'Het moet weer de wijk van hoop worden'

De inwoners van het stadsdeel Escamp kampen met veel problemen. De armoede is groot, de werkloosheid hoog, veel mensen hebben schulden en het stadsdeel is het minst actieve stadsdeel van allemaal. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag.

Om het laatste probleem aan te pakken, opent de gemeente vier sportieve buurthuizen in de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Het buurthuis in Morgenstond is gevestigd in de sporthal van korfbalvereniging Ons Eibernest en werd woensdagmiddag geopend.

Haagse Hogeschool

'Het sportieve buurthuis is een open plek waar bewoners kunnen komen sporten', legt Edu van Deursen van het sportieve buurthuis Morgenstond uit. 'Wij organiseren activiteiten maar als bewoners zelf wensen hebben, dan proberen wij daaraan te voldoen.' In het buurthuis zijn studenten van de Haagse Hogeschool aanwezig die beweeglessen kunnen geven.

Van Deursen gaat proberen om mensen actief naar het buurthuis te halen. 'Daar gaan wij ons best voor doen maar uiteindelijk moeten de mensen uiteraard wel zelf willen.'

Meer nodig

De vier sportieve buurthuizen is een van de maatregelen om de problemen van Escamp aan te pakken. 'Maar er is veel meer nodig', zegt Balster. 'In Escamp is sprake van armoede, achterstallig onderhoud van woningen, er zijn problemen achter de voordeur, er is veel eenzaamheid. Daar willen wij als stadsbestuur wat aan gaan doen.'

Kijk hier wat de plannen van Martijn Balster zijn met Den Haag Zuidwest:

Balster: 'Den Haag Zuidwest moet weer de wijk van hoop en perspectief worden. Het is mijn ambitie om de wijk op de kaart te zetten bij het Rijk en daar ga ik mij hard voor maken.'