Verdachte dodelijke steekpartij Uilebomen naar Pieter Baan Centrum

Felisinio S., die ervan wordt verdacht de 47-jarige d'Angelo uit Den Haag te hebben doodgestoken in zijn woning, moet zich laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Dat maakte de rechtbank woensdagmiddag bekend. De 19-jarige Rotterdammer verzet zich tegen de voorgestelde opname.

Tijdens een voorbereidende zitting laat S. weten het niet eens te zijn met zijn opname. 'Ik heb al meegewerkt aan onderzoeken van de psychiater en psycholoog.' Volgens die experts zijn er weinig aanwijzingen dat de verdachte zou lijden aan een psychische stoornis.

De rechter in de zaak houdt de poot stijf. 'U bent in drie maanden bij twee steekpartijen betrokken geweest, waarvan een met dodelijke afloop', reageerde hij. Ook zouden er aanwijzingen zijn dat de man geweld had gepleegd in Noord-Brabant.

Onduidelijkheid

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurde in de woning van de 47-jarige d'Angelo op 27 augustus 2019. Rond 05.00 uur kregen politieagenten een melding van een steekpartij in een woning aan de Uilebomen in Den Haag. Wanneer agenten daar aankomen vinden ze de doodgestoken d'Angelo.

Kort daarna houdt de politie een 24-jarige vrouw uit Rijswijk en de 19-jarige Felisinio S. uit Rotterdam aan. Hij heeft op dat moment geen vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw wordt een week later vrijgelaten, maar S. blijft langer vastzitten. Op 21 september maakt de rechtbank bekend dat hij nog drie maanden langer moet zitten.

Zelfverdediging

S. zou 's ochtends vroeg hebben aangeklopt bij de woning van d'Angelo. Volgens de advocaat van S. stormde d'Angelo op S. af, en moest hij zich wel verdedigen met een mes dat hij op zak had. Het verzoek van de advocaat voor een bloedsporenonderzoek in de woning is door de rechter afgewezen.

Wegens de wachtlijst voor opnames in het Pieter Baan Centrum zal het nog wel even duren voordat S. daar een plaats heeft. De afhandeling van de zaak zal naar verwachting nog maanden duren.