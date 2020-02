Route Varend Corso bekend, maar zorgen over aantal beschikbare boten

Het Varend Corso zal dit jaar tóch door Vlaardingen varen. Dat blijkt uit de definitieve route, die de organisatie van het jaarlijkse evenement bekend heeft gemaakt. Het is echter nog wel afwachten of er ook voldoende boten beschikbaar zijn. 'We hebben 61 aanmeldingen. Dat zijn er meer dan ooit', aldus hoofdorganisator Rob Baan.

Donderdag 2 juli start het Varend Corso in Midden-Delfland. Via de start, die traditiegetrouw bij de Tuinderij in De Lier plaatsvindt, zal het evenement achtereenvolgens Schipluiden, Maasland en Maassluis aandoen. Vrijdag wordt er vanaf Maassluis naar Vlaardingen, Schipluiden, Den Hoorn en Delft gevaren.

Vlaardingen valt op bij de definitieve route. Eerder werd namelijk bekend dat het Varend Corso deze plaats dit jaar over zou slaan, omdat de organisatie er met de gemeente financieel niet uitkwam. Volgens de organisatie was het niet meer rendabel om Vlaardingen aan te doen. 'Maar een aantal ondernemers in Vlaardingen is opgestaan, waardoor het bedrag dat vanuit deze gemeente komt, toch omhoog is gegaan', legt een woordvoerder van de organisatie uit.

Den Haag onzeker

Zaterdag staat voor het eerst in de geschiedenis van het Varend Corso Den Haag op het programma. Na het verlaten van Delft, wordt er zaterdagmiddag gestart bij de Caballero Fabriek en vervolgens wordt er gevaren door de grachten naar het centrum van Den Haag en weer terug. Via Rijswijk Buiten eindigt de dag in Wateringen, zodat daar zondag 5 juli de traditionele Westlanddag kan beginnen.

Twee weken terug hing de toekomst van het Varend Corso nog aan een zijden draadje, omdat subsidie vanuit de gemeente Den Haag onzeker was. 'Ik heb er niet van kunnen slapen', vertelt voorzitter Rob Baan nu.

Wakker geschud

Uiteindelijk werd bekend dat Den Haag 25.000 euro bijdraagt. 'Er zijn tijdens die onzekere weken ook ondernemers wakker geschud', aldus Baan. 'Die zijn gaan beseffen dat het einde corso is, als er geen geld komt.' Het financiële plaatje is door dit jaar net aan voldoende. 'We zijn er echt nog niet, we teren op de laatste reserves, maar het kan in elk geval doorgaan.'

Baan is heel trots op het aantal aanmeldingen dit jaar. 'Dat zijn er maar liefst 61, meer dan ooit. We moeten wel gaan kijken of we ook voldoende boten beschikbaar hebben, maar ik verwacht eigenlijk dat het wel goed komt.'

Op de website van het Varend Corso staan de precieze routes.

LEES OOK: