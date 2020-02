Aantal opgerolde drugslabs afgelopen vijf jaar verdubbeld, opvallend veel methlabs

De politie ziet vooral een toename van het aantal crystal methlabs. In heel Nederland werden in 2019 negen van dit soort methlabs ontdekt, tegen zeven een jaar eerder. 'Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land', volgens Max Daniel, portefeuillehouder drugs binnen de politie.'

In onze regio werden vorig jaar in onder meer Lisse en Den Haag methlabs ontdekt. Maar de grootste lading crystal meth trof de politie aan in een pand in Wateringen. Daar vonden agenten 400 kilo van de zeer verslavende drugs, met een waarde van zo'n 80 miljoen euro. 'Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot', volgens Daniel. 'Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten de reden om over te stappen op crystal meth.'

In een bedrijfspand in Wateringen heeft de politie naar schatting 400 kilo crystal meth gevonden. | Foto: Politie

Dumpingen

In tegenstelling tot het aantal ontdekte labs bleef het aantal ontdekte dumpingen van drugsafval juist achter. Sterker nog: de keren dat een drugsdumping werd ontdekt daalde het afgelopen jaar flink. Ook in onze regio ging het van achttien ontdekte dumpingen in 2018 naar vijf in 2019. Afgelopen jaar werden onder meer in Noordwijk vaten met drugsafval gevonden op een parkeerterrein aan de Randweg.

De vaten werden gevonden aan de Randweg in Noordwijk. Foto: Politie

Maar mede door de toename van het aantal labs en opslaglocaties dat is ontdekt, heeft de politie niet de indruk dat er minder drugs worden geproduceerd in Nederland, volgens Daniel. 'Mogelijk wordt vaker drugsafval geloosd in het bodem- en oppervlaktewater.'

LEES OOK: Bosjes van Pex beter beschermd tegen dumpen drugsafval