Virtuele tanks en gevechtsvliegtuigen bij Nationale Kinderherdenking Madurodam

In het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, beleeft de Nationale Kinderherdenking 4 mei in Madurodam een bijzondere editie. De vijfde editie van deze herdenking, waar kinderen de hoofdrol spelen, staat onder regie van de bekende regisseur David Grifhorst. Met behulp van de nieuwste live Augmented Reality (AR)-technieken laat de regisseur verhalen over oorlog en het belang van leven in vrede en vrijheid op televisie tot leven komen voor kinderen en hun (groot)ouders.

Het nieuwe concept heeft als doel om ingewikkelde thema's als 'herdenken' en het belang van 'leven in vrede en vrijheid' op een eigentijdse manier voor kinderen toegankelijk te maken. AR is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Zo is op tv te zien hoe tijdens de herdenking in Madurodam gevechtsvliegtuigen overvliegen en tanks door de kleine straten rijden.

'Het is best spannend', zegt David Grifhorst. 'Want op een dag waar het allemaal gevoelig ligt, moet je toch nieuwe manieren zoeken om het verhaal te vertellen. We willen het op deze manier dichtbij de belevingswereld van kinderen brengen. Kinderen moeten zich gaan afvragen: jeetje, wat als de oorlog vandaag zou hebben plaatsgevonden.'

Brug slaan tussen nu en toen

Door gebruik te maken van AR wordt het verhaal van een kind in de oorlog visueel tot leven gewekt. 'Het is lang geleden, vooral voor de kinderen', vervolgt de regisseur. 'Door het aan het eigen leven van de kinderen te koppelen, willen we een brug slaan. Zodat kinderen gaan beseffen hoe het zou voelen als er ineens gevechtsvliegtuigen over scheren terwijl ze bijvoorbeeld een TikTok-video aan het opnemen zijn.'

Volgens Grifhorst, onder meer bekend als regisseur van The Passion, is van een 'show' geen sprake. 'Het is eerder een mooie en waardige manier om het verhaal te vertellen. We eindigen ook niet met een muziekspektakel zoals een gebruikelijke show dat wel doet. Maar we werken toe naar de twee minuten stilte om 20.00 uur, dus sluiten we af met een ingetogen nummer.'

Vijfde editie

Het is dit jaar de vijfde keer dat de Nationale Kinderherdenking 4 mei wordt georganiseerd bij Madurodam. Het initiatief voor een speciale herdenking voor, door en met kinderen ontstond in 2016 ter gelegenheid van de viering van het honderdste geboortejaar van oorlogsheld George Maduro, naamgever van het bekende Haagse familiepark.

De Nationale Kinderherdenking 4 mei in Madurodam is live te volgen op Radio en TV West.

