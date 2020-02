Verdachte corruptiezaak rond Groep de Mos werd door gemeente geholpen bij vergunningen

De gemeente Den Haag heeft de uitbater van zalencentrum Opera geholpen zijn vergunningen en ontheffingen op orde te krijgen. Dat blijkt uit antwoorden van waarnemend burgemeester Remkes op raadsvragen van de Haagse Stadspartij over horecavergunningen. De uitbater, Atilla Akyol, is verdachte in de omkopingszaak rond Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De omstreden nachtvergunningen staan centraal in het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Uit de antwoorden van Remkes blijkt dat de gemeente de nachtvergunningen had verstrekt aan twee 'slapende bv's' van Akyol. Dat is tegen de regels, omdat bedrijven zonder economische activiteit niet te controleren vallen. Toch is volgens Remkes 'te allen tijde duidelijk geweest voor wiens rekening en risico de horeca-inrichtingen worden geëxploiteerd'. Daarom was er volgens de waarnemend burgemeester geen aanleiding de vergunningen en nachtontheffingen te weigeren.

Het komt volgens Remkes weleens voor dat een ondernemer in een andere bv omzet boekt dan in de bv waarvoor de vergunningen zijn verleend. 'Wanneer dit blijkt, bijvoorbeeld uit de gegevens van de Kamer van Koophandel, wordt de ondernemer hierop aangeschreven om de situatie weer kloppend te maken. Dat is in dit geval inmiddels ook gebeurd.'

Ex-wethouders verdacht

Twee Haagse ex-wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag/Groep de Mos), worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Zo zouden zij in ruil voor financiële steun aan de partij vergunningen hebben geregeld, onder meer voor zalencentrum Opera.

Ten tijde van de vergunningverlening was bij de gemeente bekend dat uitbater Akyol in 2017 verdachte was in een 'groot witwas- en gokonderzoek'. Dat was voor de gemeente echter geen aanleiding om de 'nachtontheffingen' te weigeren. Wel schrijft Remkes nu dat er 'naar de huidige inzichten een bredere consultatie van de buurt mogelijk gewenst was geweest'.

Meer transparantie

Ook gaat de waarnemend burgemeester bekijken of er - naar Amsterdams voorbeeld - een gemeentelijke website kan komen waarop precies terug te vinden is aan wie, waar en welke horecavergunning is afgegeven en onder welke voorwaarden. 'Het college deelt de mening dat een dergelijke website transparant is voor omwonenden en andere belanghebbenden.'

NRC meldde in december dat er in het zalencentrum een shishalounge was gevestigd. Hoewel daar geen aparte vergunning voor nodig was, geldt dat wel voor de exploitatie van het restaurant dat Akyol daarbij geopend had. Dat heeft geleid tot een schriftelijke waarschuwing van de gemeente. Inmiddels is de shishalounge gesloten, aldus Remkes.

