Omroep West genomineerd voor NL Award over integriteit Haags stadsbestuur

Omroep West-journalist Lot van Bree is donderdag genomineerd voor een NL Award, voor haar verhalen over de integriteit van het Haags stadsbestuur. Zo achterhaalde Van Bree met collega Ivar Lingen dat Pauline Krikke burgemeester werd omdat ze een vrouw was. Ook kreeg de politieke redactie vertrouwelijke gesprekken van het stadsbestuur in handen.

De NL Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste programma's van de regionale publieke omroepen. De jury maakt op 25 maart bekend of de verslaggeefster van Omroep West in de prijzen is gevallen.

Hoofdredacteur Henk Ruijl is trots op de nominatie voor de award. 'In een reeks verhalen heeft de politieke ploeg van Omroep West belangwekkende feiten blootgelegd. Dat is gebeurd door vasthoudend journalistiek speurwerk. We zijn er trots op dat die heeft geleid tot een nominatie voor een toongevende journalistieke prijs. Het is nu al een compliment waard aan de auteurs.'

Spraakmakend nieuws

De nominatie van Van Bree heeft betrekking op twee artikelen die Omroep West op 9 oktober 2019 publiceerde over het gebrek aan integriteit en het onzorgvuldig handelen van de Haagse gemeenteraad. 'Spraakmakend nieuws waarvan de impact groot is', zo schrijft de jury over de twee artikelen. Er worden twee aangiften gedaan, een voor lekken uit de vertrouwenscommissie, en een voor het lekken uit het vertrouwelijke gesprek met de commissaris van de Koning.

'De redactie achterhaalt dat de partijpolitieke overwegingen en de sekse van Pauline Krikke doorslaggevend zijn geweest bij haar benoeming. En ook treedt de omroep naar buiten met een gelekte geluidsopname van een vertrouwelijke bijeenkomst over haar opvolging, die meer onthult dan het Haagse stadsbestuur lief is', besluit de jury van de NL Awards.