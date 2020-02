Bij deze ziekenhuizen moet je het langst wachten op een afspraak

DEN HAAG -

Patiƫnten moesten vorig jaar gemiddeld 7,8 weken wachten tot ze in HMC Antoniushove in Leidschendam terecht konden voor een eerste consult. Daarmee was de gemiddelde wachttijd in het ziekenhuis - samen met die in het ETZ Elisabeth in Tilburg - in 2019 het hoogst van Nederland. Ook HMC Westeinde en het LUMC in Leiden zijn met een gemiddelde wachttijd van respectievelijk 7,3 en 6,9 weken te vinden in de bovenste regionen van de ranglijst.