Rolstoelgebruikers doen aangifte tegen HTM vanwege rolstoelverbod in bussen

HTM weigert mensen in een elektrische rolstoel in hun aardgasbussen. Vanwege de veiligheid, zegt HTM. De belangenorganisatie van Hagenaars met een beperking, Voorall, gaat hier niet mee akkoord en steunt mensen die aangifte willen doen tegen HTM.

Voor velen is een ritje met de bus niet zo ingewikkeld. Maar voor veel Hagenaars met een beperking levert dat veel problemen op. Elektrische rolstoelen mogen namelijk niet in de aardgasbussen van HTM. De elektrische bussen zijn wel toegankelijk voor rolstoelen, maar die rijden nog maar op heel weinig lijnen in Den Haag.

Belangenorganisatie Voorall is teleurgesteld in het beleid van HTM. 'Het is tegen de wet om mensen met een beperking te weren uit het openbaar vervoer', aldus Wim Carabain, de voorzitter van Voorall. Dit probleem voor rolstoelgebruikers speelt al jaren. In 2016 meldde Omroep West dat het Haagse stadsbestuur aangaf dat elektrische rolstoelen en scootmobiels niet welkom zijn in de bussen van HTM.

College van de Rechten van de Mens

Al in 2016 oordeelde het College van de Rechten van de Mens (CRM) dat HTM geen mensen in een elektrische rolstoel mag verbieden om in de bus te gaan. Hierbij baseert het CRM zich op de 'gelijkebehandelingswetgeving' die busmaatschappijen verplicht om bussen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Maar de uitspraak van het College is niet bindend en HTM heeft nog geen veranderingen doorgevoerd.

Een grote frustratie voor Voorall is dat Den Haag de enige grote stad is waar elektrische rolstoelen niet de bus in kunnen. ‘Als dat nou nog overal het geval zou zijn, was het een ander verhaal. Maar HTM is de enige die deze regels hanteert.’

Aangifte

Daarom steunt Voorall iedereen die aangifte wil doen tegen HTM. 'Het College heeft al gezegd dat het ongeoorloofd is, maar HTM luistert niet. Daarom gaan wij nu naar de rechter', aldus de organisatie. 'Wij willen niet alleen dat de bussen toegankelijk worden gemaakt voor rolstoelen, maar ook de bushaltes. Op dit moment kun je maar bij de helft van de 46 bushaltes met je rolstoel de bus in.'

HTM reageert in het AD dat uit onderzoek is gebleken dat ook bij lage snelheden zware rolstoelen verschuiven in de bussen. HTM kan de veiligheid van rolstoelgebruikers en andere passagiers niet garanderen en kiest daarom om deze zwaardere rolstoelen te weigeren.