Nog geen natuurijs in De Lier: 'In 40 jaar nog nooit meegemaakt'

In de winter weet iedereen waar De Lier ligt, want de ijsbaan van dit Westlandse dorp gaat vaak als eerste van Nederland open. Maar de weergoden hebben er dit jaar blijkbaar geen zin in, want de vrijwilligers hebben eind februari nog steeds geen ijs kunnen maken. 'Ik ben nu veertig jaar bestuurslid en heb dit nog nooit meegemaakt', zegt voorzitter Wim van den Berg tegen mediapartner WOS.

Een nacht met twee graden onder nul is voor de ijsmeesters voldoende om de speciaal geprepareerde sproeimachine van stal te halen en laagje voor laagje een ijsdeken op de betonnen baan te spuiten. Maar de sproeier is dit seizoen nog niet van zijn plek geweest. 'Iedere ochtend kijk ik naar de pluim', vertelt Van den Berg aan mediapartner WOS. 'Dan ziet het er 's ochtends goed uit, maar 's avonds is het weer over.'

Ook ijsmeester Dolf van der Knaap heeft er een hard hoofd in. 'Nee, dit jaar gebeurt het niet meer. Ja, in november misschien. Maar dit ijsseizoen niet.' Het clubhuis aan de Veilingweg is daarom maar omgedoopt tot praathuis.

Alternatieven

Ondanks dat er dus geen ijs ligt, hebben de vrijwilligers nog genoeg te doen. Een tijdje geleden is één van de toegangsdeuren door een inbreker ontzet, dus die moet vervangen worden. Verder belde deze week een vrouw op die drie paar schaatsen over had. De ijzers worden geslepen en in het winkeltje in het clubhuis te koop aangeboden.

Geen ijs en dus ook geen inkomsten van de kaartverkoop? Zo zit het niet. Er zijn een paar duizend leden en die betalen jaarlijks vijf euro aan contributie. Daarnaast krijgen zeventig kinderen les op De Uithof in Den Haag. In de zomer is de betonbaan open voor skeelertrainingen.

