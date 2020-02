Medische keuring afgelast door coronavirus, zwemster Jonne Moleman in onzekerheid

Jonne Moleman (19) leeft in grote onzekerheid, nu haar internationale medische keuring in Italiƫ is afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Om in augustus aan de Paralympische Spelen te mogen deelnemen, moet de Alphense zwemster die keuring ondergaan om te bepalen in welke klasse ze mag uitkomen. Ze heeft nu nog maar zes weken om een ticket voor Tokio te bemachtigen.

Afgelopen zondag zou Moleman gekeurd worden bij zwemwedstrijden in de Noord-Italiaanse plaats Lignano, maar bij aankomst in haar hotel kreeg ze te horen dat het evenement was afgeblazen. Tot haar grote verdriet keerde ze maandag onverrichter zake weer naar huis. 'Het is net alsof je een wedstrijd hebt gewonnen en de huldiging waar je je op verheugt gaat niet door', reageert Paul van der Ploeg, haar trainer van de Leidse zwemvereniging LinK.

De 19-jarige Alphense is deels verlamd en haar lichaam zal alleen maar verder achteruit gaan. Hoewel ze in een rolstoel zit en heel veel moeite heeft met simpele handelingen zoals een banaan pellen of met een pen schrijven, heeft Moleman al meerdere officieuze wereldrecords gezwommen. Die kunnen echter pas worden erkend als ze door de internationale medische keuring is gekomen.

Twee kwalificatiemomenten

Hoe nu verder? Volgens de Nederlandse regels heeft ze nog twee kwalificatiemomenten voor Tokio 2020: de Swim Cups in Den Haag (tussen 3 en 5 april) en Eindhoven (9 tot en met 12 april). En voordat de Paralympische Spelen eind augustus beginnen, staan er nog vijf internationale keuringen gepland. Die zijn in Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland, Portugal en Duitsland.

André Cats, technisch directeur van de Nederlandse zwembond KNZB, zegt druk in overleg te zijn met het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Hij heeft al eerder gepleit voor een officiële keuring in eigen land, maar tot nu toe zonder succes. 'Het is afwachten, maar we doen ons best. De bal ligt bij het IPC', verklaart Cats.

Podiumkandidaat

'Het is een heel uitzonderlijke situatie, omdat Jonne onder de internationale toptijden zwemt', stelt Van der Ploeg. 'We blijven positief en gaan ervan uit dat de KNZB coulant zal zijn. Jonne is tenslotte podiumkandidaat op de Paralympische Spelen. The Road to Tokyo gaat door, maar er zitten flink wat hobbels op de weg...'