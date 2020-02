Onderzoek: meeuwen willen liever eten dat door mensen is vastgehouden

Bij elke visboer zijn ze te vinden: meeuwen. Schril krijsend vliegen ze door de lucht, op zoek naar de volgende maaltijd. Soms zijn ze zelfs zo hongerig dat ze jouw patatje of stukje kibbeling zomaar uit je handen graaien. De Universiteit van Exeter in Engeland onderzocht waarom meeuwen zo graag ons eten afpakken. Wat blijkt? Meeuwen voelen zich sneller aangetrokken tot eten dat mensen hebben vast gehad.

De opzet van het onderzoek is simpel: zijn meeuwen sneller geneigd om eten te pakken dat door mensen is behandeld en zo ja, waarom? Om die hypothese te testen begon de universiteit met een experiment met koekjes.

Een onderzoeker plaatste twee emmers met daarin twintig identieke koekjes in identieke verpakkingen. Daarna werd de 'testmeeuw' op een afstand van acht meter van beide emmers vrijgelaten. De onderzoeker verwijderde de emmers, zodat de meeuw de koekjes duidelijk te zien kreeg. De onderzoeker hield de koekjes van één emmer twintig seconden vast, en legde het daarna terug. Het experiment werd 38 keer herhaald met 38 meeuwen. 24 meeuwen pakten daadwerkelijk koekjes en daarvan koos bijna tachtig procent voor de koekjes die door de onderzoeker waren vastgehouden.

Theorieën

Volgens onderzoekers hebben meeuwen, net als duiven en ratten, zich goed aangepast aan de aanwezigheid van de mens en het leven in stedelijke gebieden. Een van de vele theorieën waar het onderzoek toe leidde was dat meeuwen zich sneller aangetrokken voelen tot 'nieuwigheid' en minder snel bang zijn voor onbekende situaties. Mede die aantrekking zou een reden kunnen zijn dat meeuwen het goed doen in de stad. 'De meeuwen leken op het object af te komen zonder dat ze precies wisten wat het was', schrijft een van de onderzoekers.

Een andere theorie, de social learning theory, stelt dat meeuwen door de jaren heen geleerd hebben dat waar mensen zijn, eten vaak niet ver weg is. Meerdere diersoorten maken gebruik van dit soort 'imitatie'-technieken. De exacte reden waarom meeuwen jouw frietje willen hebben is dus nog niet bekend.

Staarwedstrijd

Het is niet de eerste keer dat de universiteit zich aan de meeuwen waagt. Vorig jaar publiceerde de universiteit een onderzoek naar de beste methode om brutale meeuwen af te weren. De oplossing? Een staarwedstrijd. Zodra een meeuw dichtbij landt, klaar om jouw frietje of lekkerbekje soldaat te maken, hoef je niet te roepen of te schreeuwen om er vanaf te komen. Kijk de meeuw in plaats daarvan strak in de ogen aan. De meeste meeuwen maken dan al snel rechtsomkeert.