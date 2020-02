Nieuwe fietsenstalling bij Leiden Centraal telt bijna vijfduizend plekken

Nog een dikke twee weken en dan gaat hij open: de grootste fietsenstalling van Leiden bij het centraal station. En die is hard nodig, want het aantal reizigers dat gebruik maakt van de fiets neemt toe. In totaal zijn er in het Leidse stationsgebied ongeveer twintigduizend plekken voor de fiets nodig. Met een kleine vijfduizend plekken is de nieuwe fietsenkelder een flinke stap in de goede richting.

Via een brede trap met een fietsgoot daal je af naar de fietsenkelder onder het nieuwe gebouw 'De Lorentz'. Pas als dit gebouw helemaal af is, wordt de fietsenstalling officieel geopend. 'Dat is op 13 maart', aldus een trotse wethouder Fleur Spijker. 'Vanaf dat moment kunnen ook de eerste fietsen naar binnen en we verwachten dat de kelder snel goed gevuld zal zijn.'

Leiden kampt al jaren met een gebrek aan parkeerplekken voor fietsen. Met tachtigduizend reizigers heeft de Sleutelstad na Amsterdam en Utrecht de meeste treinreizigers te verwerken. En dat betekent dus ook dat er heel veel parkeerplekken voor fietsen nodig zijn. 'En het worden er alleen maar meer', zegt manager fietsparkeren Sandra Minnesma.

Puzzel

'Want Leiden is een echte fietsstad en er is nu ook een stadsbestuur wat het gebruik van de fiets extra stimuleert.' Volgens Minnesma is het vinden voldoende parkeerplekken in het stationsgebied van Leiden een enorme puzzel. 'We hebben hier een drukke ondergrond met veel kabels en leidingen en ook nog een tunnel. En dan staan er natuurlijk ook nog gebouwen. We willen eigenlijk voorkomen dat er nog meer kleine fietsenstallingen bij komen.'

En dus staat er nog een grote fietsenstalling gepland aan de andere kant van het Stationsplein. Daar komen appartementen en een bioscoop in een nieuw gebouw dat 'De Geus' heet. Onder dat gebouw moet een stalling met nog eens drieduizend plekken komen.

Comfortabel

Volgens wethouder Fleur Spijker heeft de fietser nu eigenlijk geen excuus meer om z’n fiets ergens neer te zetten waar het niet mag. 'Het is een hele mooie overdekte parkeergarage met ook ruimte voor bijvoorbeeld bakfietsen. Dus ik zou zeggen: stal vooral je fiets binnen. Dat is goed voor je fiets en heel comfortabel.'

