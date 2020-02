Schijnwerpers gericht op Alphense vrijwilligers: 'Wat een giller, de vlag kan uit'

'Wat ik met dieren heb? Meer dan met mensen', zegt Marco Zwijnenberg hardop lachend. Maar het manusje-van-alles op de Alphense kinderboerderij Zegersloot meent het wel degelijk. Ooit nam hij zelfs de geit Grietje in huis toen zij bij de geboorte haar moeder verloor. 'Het is gewoon een fijne beloning als ze naar je toe komen en dat je een bandje met ze krijgt. Ik vind het prachtig om te doen. En zolang het kan, ga ik hier niet meer weg.'

Marco Zwijnenberg met zijn geliefde geit Grietje | Foto: Omroep West

Bijna tien jaar terug kwam Zwijnenberg op de kinderboerderij terecht. Hij herstelde op dat moment van een gebroken rug en liet een zware periode met onder meer een vervelende ziekte achter zich. Inmiddels kan hij met recht een expert in dierengeboortes worden genoemd. Via webcambeelden op zijn telefoon volgt hij wat er in de kraamstallen gebeurt en bij calamiteiten staat hij gelijk paraat, óók in de nachtelijke uurtjes.

'Taboe moet eraf'

Lenie Dingemanse stond in september 2014 aan de wieg van het Parkinson Café in Alphen. Dat is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, een progressieve aandoening die de aansturing van spieren aantast. 'Ik vind het fijn dat er een plek is waar je er gewoon mag zijn. En waar je je niet hoeft af te vragen of je opvalt', aldus Dingemanse. 'Ik vind juist dat het taboe eraf moet. Het moet gewoon een onderwerp zijn dat je kan bespreken.'

Lenie Dingemanse in het mede door haar opgerichte Parkinson Café | Foto: Omroep West

Zelf heeft ze ook de ziekte van Parkinson, hoewel ze daar behalve bewegingsdrang lichamelijk 'betrekkelijk weinig last' van ondervindt. Het zijn meer onzichtbare uitingen die haar parten spelen. Zo slikt Dingemanse al jaren antidepressiva, kampt ze met een 'golvend energiepatroon' en kan ze daarnaast ook niet meer zingen in een koor zoals ze dat vroeger deed. 'Dat gaat niet meer, want mijn stem is in mijn keel gedaald.'

Grandmaster

Een kleine 35 jaar geleden richtte Steve Zondag de Alphense vereniging Suokjang op. Dat deed hij samen met zijn in 2014 aan de spierziekte ALS overleden vrouw Ella. Nu, zoveel jaren later, geldt hij als een begrip in het internationale taekwondo. Hij is houder van de achtste dan, de op één na hoogste graad. 'Nu ben ik een senior master. Wie weet word ik ooit een grandmaster. Maar door een hogere graad kan ik niet beter lesgeven, alleen door meer passie', stelt hij.

Zijn leven draait voor een groot gedeelte om het overdragen van kennis. Sleutelwoorden daarbij zijn discipline, nederigheid en respect. 'We zijn op het gebied van taekwondo één van de meest hoogstaande verenigingen van Nederland. We hebben wereldkampioenen, Europees kampioenen. Dangraadhouders waar je alleen maar van kan dromen. Suokjang is mijn kindje, zonder die club mis ik toch een stukje van mijn lichaam.'

Stem uitbrengen

Wie van dit bijzondere trio de vrijwilligersprijs krijgt, mogen inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn bepalen. Alleen zij kunnen online hun stem uitbrengen op één van de drie genomineerden. Tot en met zondag 8 maart is dat nog mogelijk. Op vrijdag 13 maart, de dag van vrijwilligersactie NLdoet, wordt de prijs uitgereikt.

Steve Zondag tijdens een training van taekwondovereniging Suokjang | Foto: Omroep West

'Wat je normaal hoort te doen, daar word je nu voor beloond. Heel apart', zegt Steve Zondag. Bij winst wil hij zijn prijs graag opdragen aan de leden van Suokjang. 'Ik zou blij zijn', reageert Lenie Dingemanse op haar beurt. Grappend: 'Wil je dat ik hier een dansje ga maken? Nee, dan geef ik een borrel ofzo.' Marco Zwijnenberg: 'Wat het met me zou doen als ik de prijs mocht winnen? Dan ga ik flink uit mijn dak. Ik zou het een giller vinden. Dan gaat de vlag uit.'

