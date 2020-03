TU Delft: 'Blijf thuis met klachten, ongeacht of je in risicogebied bent geweest'

De TU Delft roept alle studenten met luchtwegklachten, hoesten, kortademigheid of koorts om preventief thuis te blijven, ongeacht waar ze zijn geweest.

De richtlijnen voor het publiek zijn aangepast. Mensen met lichte klachten aan de luchtwegen, die in een gebied zijn geweest waar corona heerst, wordt gevraagd om thuis te blijven. Zodra klachten verergeren, moeten zij contact opnemen met de huisarts.

Minister Bruins maakte zondagmiddag bekend dat er in Nederland inmiddels tien mensen zijn besmet met het coronavirus, onder wie de 23-jarige student uit Delft.

GGD Haaglanden was vanmorgen in de studio van Radio West om vragen van luisteraars te beantwoorden.

De 23-jarige TU-student uit Delft die is besmet met het coronavirus, maakt het volgens de GGD 'redelijk goed'

Ze heeft de afgelopen dagen contact gehad met 'een tiental mensen'. Zij zijn in beeld bij de GGD en zitten in thuisquarantaine.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt laat weten dat alle evenementen in Delft gewoon doorgaan.

Studenten van de TU Delft kunnen met vragen contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de TU Delft.

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft zegt goed voorbereid te zijn. Het ziekenhuis heeft 26 isolatiekamers waarin mensen die besmet zijn met COVID-19 in terecht kunnen.

De patiënt uit Delft is vorige week in Lombardije (Noord-Italië) op vakantie geweest en heeft het virus daar opgelopen. De patiënt heeft volgens het RIVM geen contact gehad met de eerder in Nederland besmette patiënten. Op de terugweg van haar vakantie kreeg ze klachten, ze heeft toen meteen een mondkapje opgezet en de huisarts gebeld. 'Ze heeft volgens het boekje gehandeld', aldus de GGD.

Bij een persconferentie zondagmiddag maakte het RIVM nieuwe richtlijnen bekend. Eerder werd mensen gevraagd om bij kuchen, koorts en een bezoek aan een risicogebied contact op te nemen met de huisarts. Deze richtlijnen zijn aangepast. De vraag is nu of mensen die last hebben van kuchen of koorts thuis willen blijven. Als klachten verergeren, dan moeten zij de huisarts waarschuwen. Eerder werd al opgeroepen om de praktijk te bellen, en om niet zelf bij de huisarts langs te gaan. Dit om eventuele besmetting van andere mensen te voorkomen.

TU Delft: 'Blijf thuis met klachten'

De TU Delft heeft haar studenten en medewerkers gevraagd om thuis te blijven met luchtwegklachten, hoesten, kortademigheid of koorts. Het maakt hierbij niet uit of studenten in een risicogebied zijn of niet. De GGD heeft de universiteit geen extra beperkingen opgelegd, maar toch wil de TU Delft dat mensen uit preventief oogpunt thuisblijven. 'Deze maatregel achten wij noodzakelijk gezien ons open en internationale karakter in combinatie met de constatering van een met het coronavirus besmette student.'

Naast de bestaande hygiënemaatregelen wil de technische universiteit ook dat mensen elkaar geen handen meer schudden. De maatregelen gelden voor studenten, medewerkers en bezoekers van de campus. 'De TU Delft rekent erop dat studenten en medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen, elkaar helpen en aanspreken wanneer nodig', zo luidt de verklaring van de universiteit.

Contactonderzoek

De Delftse vrouw zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, meldt het RIVM. Ze maakt het redelijk goed. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Daaruit is gekomen dat zij met een tiental mensen contact heeft gehad. De meeste mensen zijn volgens de GGD in beeld. Deze personen moeten tijdens de veertien dagen incubatietijd twee keer per dag hun temperatuur opnemen ter controle. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij COVID-19, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.

Zondagochtend was GGD Haaglanden was in de studio van Radio West aanwezig om vragen van luisteraars te beantwoorden. De uitzending is hier terug te luisteren. TV West had zondagavond een extra uitzending over de uitbraak van het coronavirus in Delft. De uitzending is hieronder terug te kijken.

Reactie burgemeester

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft is geïnformeerd en bijgepraat door de GGD. 'Natuurlijk schrik je. Je weet dat het er aan komt en dat het ongetwijfeld een stad als Delft zal raken. Maar op het moment dat je wordt gebeld, schrik je toch even. Vervolgens heb je de zorg hoe het met diegene is, en vervolgens vooral hoe we omgaan met de bevolking, hoe we de mensen informeren en hoe de situatie rondom de vrouw is', zegt ze.

Ze laat aan Omroep West weten dat alle evenementen in Delft gewoon doorgaan. 'Volgens de GGD hoeven we op dit moment geen maatregelen te nemen.' De mensen die in dezelfde buurt als de vrouw wonen, zijn in verband met de privacy niet geïnformeerd. Daar is volgens de burgemeester ook geen reden voor. 'De instructies van het RIVM en de GGD worden gevolgd. Er wordt een groep in beeld gebracht die besmet kan zijn, dat is het belangrijkste.' Ze wijst verder op het belang van algemene maatregelen als handen wassen en het gebruiken van een zakdoek. 'Mensen die vragen hebben of zich zorgen maken, kunnen terecht bij het RIVM of op onze website delft.nl. Ook de TU is goed bereikbaar voor vragen van studenten.'

'Het komt nu wel heel dichtbij'

Studenten in Delft zijn geschrokken van het nieuws dat een van hun medestudenten besmet is met het virus. 'Zo komt het natuurlijk wel heel dichtbij', zegt een van de studenten zondag. 'Lange tijd was het een ziekte die alleen in het buitenland heerste, en dan is het nu ineens in je eigen Delft. Dat is wel spannend. Ik zit op de TU in de debatingclub, maar ik denk dat ik maar even een weekje oversla. Misschien dat ik wel ga, maar dan ga ik niemand een hand geven. En twee meter afstand houden? Doe maar drie.'

Een andere studente is wat minder ongerust. 'Ik ben er zelf niet zo heel bang voor', legt ze uit. 'Ik snap dat het voor ouderen heel erg schrikken is, maar ik ben niet bang dat het voor mij heftige gevolgen zal hebben. Je krijgt een beetje griep en dat is het. Zoals ik begrepen heb ben je daarna snel weer op de been.'

Whatsapp

Het virus in Delft is in ieder geval een belangrijk gespreksonderwerp onder de studenten. 'Aan de ene kant is het enger, maar er wordt wel goed gecontroleerd', legt een van de studenten uit. 'Er is niet echt reden om bang te zijn. In de stad zie je wel af en toe mensen met mondkapjes lopen, maar dat zijn vooral Aziatische studenten, maar er zijn nog geen mensen in paniek. Wel zie je veel grapjes op Whatsapp voorbij komen.'

Niet alleen bij studenten in Delft leeft het nieuws van de besmetting met corona enorm. 'Alle groepsapps slaan op hol', zegt een van de inwoners tegen Omroep West. 'De telefoons rinkelen van de tafels af. Het nieuws heeft hier voor veel consternatie gezorgd. Iedereen wil toch wel weten wie het slachtoffer is.' Ook in de binnenstad is de besmetting het belangrijkste gespreksonderwerp. Een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer is geschrokken. 'Ik vind het nu toch wel heel eng', zegt ze terwijl ze met haar vriend op het terras zit. 'Het komt nu wel heel dichtbij, dus ik ben nu wel bang dat ik het ook krijg.'

Reinier de Graaf 'goed voorbereid'

De TU Delft heeft nauw contact met de GGD en de gemeente Delft. Eventuele maatregelen op de universiteit worden in overleg genomen. Studenten die vragen hebben kunnen terecht op het algemene nummer van de universiteit of moeten contact opnemen met hun leidinggevende.

Ook het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft laat weten goed voorbereid te zijn op een mogelijke besmetting. Het ziekenhuis heeft 26 isolatiekamers waarin mensen die besmet zijn met COVID-19 in terecht kunnen. Het ziekenhuis heeft een speciaal team opgericht dat alle ontwikkelingen rondom het virus volgt.

Eerste besmetting

Donderdagavond werd de eerste besmetting van Nederland bekend. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. Hij wordt nu geïsoleerd verpleegd. In Diemen zit een vrouw sinds vrijdag in quarantaine. Ook zij is in de Italiaanse regio Lombardije geweest. In beide gevallen zijn ook twee gezinsleden van de eerste patiënten besmet met het virus.

'Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest', zegt het RIVM. Het virus kan verspreid worden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van iemand anders.

'Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt', laat het instituut weten.

In het filmpje hieronder laat het RIVM zien hoe een contactenonderzoek werkt:

