Vrouw (23) uit Delft besmet met coronavirus, zit in thuisisolatie

De patiënt is vorige week in Lombardije (Noord-Italië) op vakantie geweest. De Delftse vrouw zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, meldt het RIVM. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Het is het zevende besmettingsgeval in ons land. Op Radio West is zondagmorgen om 11.00 uur een extra uitzending. De GGD Haaglanden is in de studio aanwezig om vragen van luisteraars te beantwoorden.

De GGD Haaglanden is onmiddellijk een onderzoek gestart om te kijken met wie de vrouw uit Delft in contact is geweest. Deze mensen moeten tijdens de veertien dagen incubatietijd twee keer per dag hun temperatuur opnemen ter controle. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij COVID-19, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus. Later vanavond komt de GGD nog met meer informatie over de besmetting van de Delftse vrouw.

Burgemeester bijgepraat

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft is geïnformeerd en bijgepraat door de GGD. Zij wacht het onderzoek van de GGD af voor zij inhoudelijk op het coronageval in haar gemeente reageert.

In Delft wordt wisselend gereageerd op het nieuws:

Het nieuws van het nieuwe besmettingsgeval heeft veel losgemaakt in Delft. 'Alle groepsapps slaan op hol', zegt een van de inwoners tegen Omroep West. 'De telefoons rinkelen van de tafels af. Het nieuws heeft hier voor veel consternatie gezorgd. Iedereen wil toch wel weten wie het slachtoffer is.'

Ook in de binnenstad is de besmetting het belangrijkste gespreksonderwerp. Een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer is geschrokken. 'Ik vind het nu toch wel heel eng', zegt ze terwijl ze met haar vriend op het terras zit. 'Het komt nu wel heel dichtbij, dus ik ben nu wel bang dat ik het ook krijg.'

Eerste besmetting

Donderdagavond werd de eerste besmetting van Nederland bekend. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. Hij wordt nu geïsoleerd verpleegd. In Diemen zit een vrouw sinds vrijdag in quarantaine. Ook zij is in de Italiaanse regio Lombardije geweest. In beide gevallen zijn ook twee gezinsleden van de eerste patiënten besmet met het virus.

'Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest', zegt het RIVM. Het virus kan verspreid worden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van iemand anders.

'Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt', laat het instituut weten.

In het filmpje hieronder laat het RIVM zien hoe een contactenonderzoek werkt:

